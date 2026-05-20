俳優の須藤公一が２０日、インスタグラムを更新。人気ドラマ「天までとどけ」シリーズで共演した亡き綿引勝彦さんとの思い出の写真をアップした。

須藤は「先日 母上の命日に 母上、公平くんの墓参りへ」と切り出し、「天までとどけ」で母親役だった岡江久美子さん、公平役だった金杉太朗さんの墓参りをしたと明かした。須藤は４月２３日のインスタで、岡江さんの墓参りへ、信平役だった河相我聞と行ったことを報告している。

そして「『五郎、俺のはどうした？』って文句言われてる気がしたので（笑）今日は父上の墓参りへ 『来て当然だ、たわけもの！』って言ってるでしょう（笑）」として、父親役だった綿引さんとワインを飲む懐かしい写真をアップした。

岡江さんは２０年４月に新型コロナで死去。後を追うように綿引さんも同年１２月にすい臓がんで亡くなった。金杉さんは０８年に事故で死去。３３歳の若さだった。

ファンからは「めっちゃ大好きなドラマだった」「素敵なお写真ですね」「最初から全部見てました」「お父様も喜ばれてますよ」などの声が寄せられていた。