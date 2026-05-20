ブラトップ ＝ インナーで終わってない？【ユニクロ公式インフルエンサー】がお手本「おしゃれ活用術」

1枚で安心して着用できる、カップ付きブラトップ。暑くなるこれからの季節に手放せない存在になりそうですが、インナーとして使うだけではもったいない！ 今回は【ユニクロ】公式インフルエンサー@yumi_527さんに、ブラトップをおしゃれに着こなす活用術を学びます。かっちりしすぎないこなれ感のあるジャケットコーデと、夏にぴったりな涼しげモノトーンコーデをご紹介します。

きちんと感も抜け感も備わったおしゃれ上級者コーデ

【ユニクロ】「スクエアネックブラキャミソール」\2,490（税込）

顔まわりがスッキリ見えて洗練された印象を与える、スクエアネックタイプのブラトップキャミソール。胸元が開きすぎないため、上品に着こなせそうです。@yumi_527さんのようにジャケットの下に着ることで、きちんと感もヘルシーな抜け感も備わった着こなしに。柄プリントスカートで華やかさもプラスすれば、オフィスシーンやお出かけシーンにもぴったりのキレイめコーデが完成します。

軽やかで涼しげな夏のお手本モノトーンコーデ

体にフィットするコンパクトシルエットが特徴のブラトップ。シャツやパーカーなどを重ねてもかさばりにくいのが魅力です。重く見えがちなモノトーンコーデも、軽やか & 涼しげな印象。ボトムスも黒で統一したセットアップ風コーデに白アウターをバサッと羽織れば、夏らしく爽やかです。キラッと光るシルバーカラーのパンプスをアクセントにきかせるのも、センスアップのポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yumi_527様のStyleHint投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。