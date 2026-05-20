モラ夫「お前に関係ないだろ！」不摂生を指摘されても、、、管理栄養士の妻の助言を無視した末路

筆者の話です。健康管理に非常にストイックだった夫が、ある時期から一切の健康習慣をやめてしまいました。私が助言しても「うるさい」と拒絶。毎晩浴びる様に飲食するようになっていきます。禁煙していたのに煙草も復活。その後、夫と私が直面した衝撃の出来事とは……。

夫の変化

かつての夫は、健康に人一倍うるさく食事の内容に驚くほど気を遣う人でした。

体重はグラム単位で管理し、早朝のランニングと筋トレを欠かさない。

会社の健康診断で少しでも気になる数値が出れば、すぐに専門の医療機関を受診する。

傍から見ても、健康管理への意識が高い人物だったのです。

しかし、ある時期からそれをピタリと止めてしまいました。

愛用のランニングシューズは玄関で埃をかぶり、毎朝乗っていた体重計にも乗っていません。

健診の結果を尋ねても「問題ない」の一言。深く追及しようものなら、「お前に関係ないだろ！」と激しい拒絶が返ってくるようになったのです。

その裏にあったのは、夫が仕事のために始めた「データ分析」への没頭でした。

彼は「数値への執着」によって健康管理に熱意を注いでいたのですが、今度はその熱意がすべてモニターの中のビジネスデータに向けられてしまったのです。

寝食を惜しんで数字を追う姿には、かつてのトレーニング姿と同じ熱量を感じましたが、決定的な違いが一つ。

そこには、自身の命への配慮がひとかけらも残っていませんでした。

届かない助言

私は管理栄養士です。

食事の知識があり、生活習慣病のリスクも、人一倍理解しています。

しかし、皮肉なことに、自分の夫の健康を守ることはあまりに難題でした。

モラハラ気質の夫は、妻である私からの助言を「指図」と受け取るため、食事の内容について少し口にするだけでも「うるさい」と一蹴されます。

夫の自室には深夜に買い食いした形跡や、大量の空き瓶が残る日々。プロとしてリスクが見えているからこそ、目の前で夫の生活が崩れていくのを止められない無力感は、言葉にできないほど過酷なものでした。

知識があっても、相手に「聞く耳」がなければ何もできない。

それが現実でした。