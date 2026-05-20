2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催☆

期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。

今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます！

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー

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提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルでは2026年7月1日より、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催。

ディズニーアンバサダーホテル内のすべてのレストランで、夏にぴったりなスペシャルメニューも登場します☆

カジュアル・ダイニング「シェフ・ミッキー」では、「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ

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価格：

大人／5,000円

中人（7〜12才）／3,200円

小人（4〜6才）／2,200円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ブレックファスト

出演キャラクター：ミッキーマウス、スティッチ

ディズニーアンバサダーホテルに宿泊したゲストだけが利用できる、ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ。

ブレックファストの時間限定で、「ミッキーマウス」はもちろん、ディズニー映画『リロ＆スティッチ』に登場する「スティッチ」もテーブルを訪れてくれます！

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南国気分を感じられるハワイアンスタイルのブッフェと「スティッチ」の組み合わせがファン心をくすぐります。

また、ガーリックシュリンプやスパムライス、アサイーなど、ハワイの代表的なお料理を楽しめるのも魅力的☆

<メニューの一例>

チキン・ロングライスガーリックシュリンプスパムライス（国産米）アサイーパンケーキ バナナ風味マラサダパイナップルデニッシュバナナブレッドマンゴープディングココナッツプディングライチーゼリー

※ブレックファストのご利用は、ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊の方に限らせていただきます。（チェックイン日は除く）

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻（入店終了時刻）の30分後までです。

ハワイアンスタイル・ランチブッフェ

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価格：

大人 平日7,200円／土日祝日7,500円

中人（7〜12才）平日4,000円／土日祝日4,200円

小人（4〜6才）平日2,700円／土日祝日2,900円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ランチ

出演キャラクター：ミッキーマウス

ランチの時間帯にいただける、ハワイアンスタイル・ランチブッフェ。

ブッフェ台には、常夏を感じるフルーツなどを使用した本格的なハワイ料理がずらりと並びます！

そしてどのお料理も彩りが良く、食欲をそそります。

デザートの種類も豊富で、お子様にもうれしい◎

<メニューの一例>

スモークサーモンとマグロのポキガーリックシュリンプとロメインレタスタコライスサラダ（国産米）エスカベッシュ カラマンシー風味チキン・ロングライスシーフードとアボカドのピラフ（国産米）マヒマヒのロースト 香草パン粉スパムとパイナップルのピッツァ国産ポークのローストココナッツとトロピカルフルーツのムースマンゴーとライムのムースココナッツとパイナップルのパウンドケーキアサイームース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

ハワイアンスタイル・ディナーブッフェ

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価格：

大人 平日8,100円／土日祝日8,400円

中人（7〜12才）平日4,600円／土日祝日4,800円

小人（4〜6才）平日3,300円／土日祝日3,500円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ディナー

出演キャラクター：ミッキーマウス

ディナーの時間帯に提供される、ハワイアンスタイル・ディナーブッフェ。

ランチと同様に、ブッフェ台には本格的なハワイ料理がたくさん並びます。

まるでハワイに滞在しているような気分になれるお料理の数々で、魚介からお肉料理、デザートまで堪能できます！

<メニューの一例>

スモークサーモンとマグロのポキガーリックシュリンプとロメインレタス鶏むね肉 ジンジャーソースタコライスサラダ（国産米）白身魚のラウラウポーク アドボ国産ポークのロースト パイナップルソースシーフードと野菜のソテー牛サーロインのステーキプレートココナッツとトロピカルフルーツのムースマンゴーとライムのムースココナッツとパイナップルのパウンドケーキアサイームース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

ハワイアンスタイル・スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供時間帯：ブレックファスト／ランチ／ディナー

パイナップルジュース、ブルーライチーシロップ、パッションフルーツシロップ、バタフライピーシロップ、レモンジュース、アップルゼリー、ソーダ、ブルーベリー、パイナップル、エディブルフラワー

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

ブレックファスト、ランチ、ディナー、すべての時間帯に楽しめる、ハワイアンスタイル・スペシャルドリンク。

パイナップルジュースとレモンジュース、ソーダがベースのトロピカルなドリンクで、海のような鮮やかで透明感のある色が目をひきます☆

中にはアップルゼリー入りで、グラスの縁に飾られたエディブルフラワーもかわいい！

また、ハワイアンスタイル・スペシャルドリンクには「スティッチ」デザインのオリジナルコースターが付きます。

夏らしさを存分に感じられるブッフェにドリンク、テーブルに「スティッチ」が来てくれるブレックファスト、どれも魅力的。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした☆

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