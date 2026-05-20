サトウキビ由来、腸内発酵100%のイヌリン！ フジ日本「Inulina(R)（イヌリーナ）」

記事ポイント フジ日本株式会社が発酵性食物繊維イヌリンブランド『Inulina(R)』をリニューアル77年の糖研究と独自製法による”腸内発酵100％”のイヌリンを採用リニューアル第一弾商品は2026年6月に発売予定 フジ日本株式会社が発酵性食物繊維イヌリンブランド『Inulina(R)』をリニューアル77年の糖研究と独自製法による”腸内発酵100％”のイヌリンを採用リニューアル第一弾商品は2026年6月に発売予定

腸内環境を意識した食生活が注目を集めるなか、フジ日本が発酵性食物繊維イヌリンを活用したブランドを刷新します。

サトウキビ由来の独自製法イヌリンを軸に、腸を起点とした健康をテーマにした次世代腸活ブランドとして新たな展開が始まります。

リニューアル第一弾商品は2026年6月の発売を予定しています。

フジ日本「Inulina(R)（イヌリーナ）」





ブランド名：Inulina(R)（イヌリーナ）メーカー：フジ日本株式会社リニューアル第一弾発売予定：2026年6月公式サイト：2026年6月公開予定（準備中）

「Inulina(R)」は、砂糖事業から始まり77年にわたり積み重ねてきた糖研究の知見と、独自製法によって生まれた発酵性食物繊維イヌリンを採用した腸活ブランドです。

採用するイヌリンは 日本食物繊維学会のルミナコイド素材エネルギー評価に基づく腸内発酵100%の食物繊維で、体の内側から多面的に働きかける設計となっています。

ブランドコンセプトは「腸からはじまる、しあわせな毎日を一人でも多くの方へ。」で、健康機能を通じた毎日のサポートを目指しています。

原料はサトウキビ由来で、自然由来の素材を軸に据えた処方が特徴です。

リニューアル第一弾商品は2026年6月の発売が予定されており、今後は新商品開発を本格展開する予定となっています。

新ブランドロゴとカラーの意味

新ブランドロゴは「やわらかさの中にある芯の強さ」をテーマに設計されています。

メインカラーとして採用された「ワンダーピンク」は腸からはじまる健康価値を表現し、サブカラーの「ヘルシーグリーン」はサトウキビ由来イヌリンの自然由来性を象徴する色として、健康・生命力・ナチュラルさを示すものとなっています。

ロゴデザインとカラーリングの両面から、ブランドが掲げる「腸活を科学する」姿勢が視覚的に表現されています。

発酵性食物繊維イヌリンとは

イヌリンは腸内で発酵する水溶性食物繊維の一種で、「Inulina(R)」が採用する素材は腸内発酵100%（ルミナコイド素材のエネルギー評価、 日本食物繊維学会）と評価されています。

フジ日本は砂糖事業を起点に77年にわたって糖の研究を続けており、その知見から生まれた独自製法によってサトウキビを原料としたイヌリンを製造しています。

腸活とは食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みを指します。

77年の糖研究と独自製法が結びついた「Inulina(R)」は、腸内発酵100%のイヌリンをサトウキビ由来の自然素材から作り出しているブランドです。

腸を起点に健康を考えたい20〜40代にとって、科学的背景のある腸活アプローチとして注目されます。

リニューアル第一弾商品は2026年6月に登場予定で、新ブランドサイトも同時期に公開される予定です。

フジ日本「Inulina(R)（イヌリーナ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina(R)」が採用するイヌリンの原料は何ですか？

A. サトウキビ由来の原料を独自製法で加工したイヌリンが採用されています。

日本食物繊維学会のルミナコイド素材エネルギー評価において腸内発酵100%と評価されています。

Q. 「Inulina(R)」のリニューアル第一弾商品はいつ発売されますか？

A. 2026年6月に発売が予定されています。

新ブランドサイトも同月に公開予定で、詳細は公式サイトに順次掲載されます。

Q. フジ日本の糖研究の歴史はどのくらいですか？

A. 砂糖事業を起点に77年にわたって培ってきた糖研究の知見が「Inulina(R)」の開発基盤となっています。

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