2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！

期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。

今回は、2026年7月1日より期間限定で登場するディズニーアンバサダーホテルの宿泊者限定テイクアウトメニュー「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」を紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」宿泊者限定テイクアウトメニュー

© Disney

提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

価格：2,000円

メニュー内容：

シトラスゼリーとパッションマンゴームース

予約受付時間：ご入室後、受取希望時間の60分前まで（ラストオーダー20:45）

受取時間：18:00〜22:00

利用方法：滞在期間中、ディズニーホテルスマートオーダーからお申込み。入室後、客室のテレビ画面に表示される二次元コードをお手持ちのモバイル端末で読み取りご注文。

※チェックアウト手続き完了時までご利用いただけます。

受取場所：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

支払方法：お部屋付けとなります。チェックアウト時に明細をご確認のうえ、精算してください。

※ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊されている方のみご利用いただけます。

※ご滞在中の客室内でお召し上がりください。

※1日の提供数およびご予約枠には限りがあります。

※アレルギー対応は行っておりません。

客室内でゆっくりお食事が楽しめるテイクアウトメニューは、入室後ディズニーホテルスマートオーダーから注文できる事前受付限定メニューです。

そんなテイクアウトメニューに、「トロピカルサマーフェスティバル」のカップデザートが期間限定で登場！

見た目も可愛らしくまるでアートのようなデザートで、透明なカップの中にはシトラスゼリーとパッションマンゴームースが入っています。

色鮮やかなオレンジ色のムースの上に、ゼリーや「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、ヤシの木が飾られ、南国感漂うデコレーションに◎

トロピカルで濃厚な甘さが口の中に広がり、香りも楽しめます。

客室内でリラックスしていただける特別感たっぷりな限定デザート。

ディズニーアンバサダーホテルの宿泊者限定テイクアウトメニュー「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」の紹介でした☆

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