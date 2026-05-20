宿泊者限定テイクアウトメニュー！ディズニーアンバサダーホテル「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」
2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！
期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。
今回は、2026年7月1日より期間限定で登場するディズニーアンバサダーホテルの宿泊者限定テイクアウトメニュー「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」を紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」宿泊者限定テイクアウトメニュー
© Disney
提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
価格：2,000円
メニュー内容：シトラスゼリーとパッションマンゴームース
予約受付時間：ご入室後、受取希望時間の60分前まで（ラストオーダー20:45）
受取時間：18:00〜22:00
利用方法：滞在期間中、ディズニーホテルスマートオーダーからお申込み。入室後、客室のテレビ画面に表示される二次元コードをお手持ちのモバイル端末で読み取りご注文。
※チェックアウト手続き完了時までご利用いただけます。
受取場所：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
支払方法：お部屋付けとなります。チェックアウト時に明細をご確認のうえ、精算してください。
※ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊されている方のみご利用いただけます。
※ご滞在中の客室内でお召し上がりください。
※1日の提供数およびご予約枠には限りがあります。
※アレルギー対応は行っておりません。
客室内でゆっくりお食事が楽しめるテイクアウトメニューは、入室後ディズニーホテルスマートオーダーから注文できる事前受付限定メニューです。
そんなテイクアウトメニューに、「トロピカルサマーフェスティバル」のカップデザートが期間限定で登場！
見た目も可愛らしくまるでアートのようなデザートで、透明なカップの中にはシトラスゼリーとパッションマンゴームースが入っています。
色鮮やかなオレンジ色のムースの上に、ゼリーや「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、ヤシの木が飾られ、南国感漂うデコレーションに◎
トロピカルで濃厚な甘さが口の中に広がり、香りも楽しめます。
客室内でリラックスしていただける特別感たっぷりな限定デザート。
ディズニーアンバサダーホテルの宿泊者限定テイクアウトメニュー「“トロピカルサマーフェスティバル”カップデザート」の紹介でした☆
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