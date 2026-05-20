2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！

期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。

今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー

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提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年7月1日から「トロピカルサマーフェスティバル」の「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルセット

© Disney

価格：2,400円

提供時間帯：ランチ／ディナー

トロピカルフルーツとレモンクリームのミッキーサンドウィッチソフトドリンクのチョイス※別途\400円でソフトドリンクを「“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク」に変更できます。

・1日の提供数に限りがあります。

・こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。

・オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

・デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

黄色いミッキーシェイプのサンドウィッチがインパクトたっぷりな“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルセット。

サンドウィッチの中にはカットされたトロピカルフルーツに、爽やかなレモンクリーム、カラースプレーなどがサンドされています。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のかわいいデコレーション付き☆

ソフトドリンクと一緒に楽しめます◎

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク

価格：800円

提供時間帯：ランチ／ディナー

オレンジジュース、グァバジュース、グァバシロップ、パッションフルーツシロップ、レモンシャーベット、ラング・ド・シャ、ナタデココ、ミント

ランチとディナーの時間帯にいただける、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク。

オレンジジュースとグァバジュースがベースの南国のフルーツを使ったトロピカルなドリンクで、中にはレモンシャーベットも入っています！

美味しいのはもちろん、ひんやりと冷たいのもうれしい。

ラング・ド・シャやナタデココ、ミントもトッピングされています☆

南国にいるような気分になれる、トロピカルなサンドウィッチとドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした☆

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