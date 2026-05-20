南国のフルーツがたっぷり！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー
2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！
期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。
今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」
1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。
そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年7月1日から「トロピカルサマーフェスティバル」の「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！
“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルセット
© Disney
価格：2,400円
提供時間帯：ランチ／ディナートロピカルフルーツとレモンクリームのミッキーサンドウィッチソフトドリンクのチョイス
※別途\400円でソフトドリンクを「“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク」に変更できます。
・1日の提供数に限りがあります。
・こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。
・オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。
・デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
黄色いミッキーシェイプのサンドウィッチがインパクトたっぷりな“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルセット。
サンドウィッチの中にはカットされたトロピカルフルーツに、爽やかなレモンクリーム、カラースプレーなどがサンドされています。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のかわいいデコレーション付き☆
ソフトドリンクと一緒に楽しめます◎
“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク
価格：800円
提供時間帯：ランチ／ディナーオレンジジュース、グァバジュース、グァバシロップ、パッションフルーツシロップ、レモンシャーベット、ラング・ド・シャ、ナタデココ、ミント
ランチとディナーの時間帯にいただける、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク。
オレンジジュースとグァバジュースがベースの南国のフルーツを使ったトロピカルなドリンクで、中にはレモンシャーベットも入っています！
美味しいのはもちろん、ひんやりと冷たいのもうれしい。
ラング・ド・シャやナタデココ、ミントもトッピングされています☆
南国にいるような気分になれる、トロピカルなサンドウィッチとドリンク。
ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした☆
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