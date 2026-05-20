普通免許・車検不要、雨天対応の電動3輪！ バブル「ビベルトライク」

記事ポイント 電動トゥクトゥク「ビベルトライク」シリーズ3モデルが横浜に集結人気No.1モデル「VIVEL COCO」は100V／200V充電対応・レインカバー標準装備5月30日・31日のイベントで乗り込み体験・写真撮影が可能 電動トゥクトゥク「ビベルトライク」シリーズ3モデルが横浜に集結人気No.1モデル「VIVEL COCO」は100V／200V充電対応・レインカバー標準装備5月30日・31日のイベントで乗り込み体験・写真撮影が可能

神奈川県伊勢原市発のEVモビリティブランド「VIVEL(ビベル)」を展開するバブルが、2026年5月30日（土）・31日（日）に横浜で開催される「tvkかながわMIRAIストリート2026」に出展します。

展示されるのは、電動トゥクトゥク「ビベルトライク」シリーズの3モデルです。

累計納車実績300台を突破したシリーズが、横浜・日本大通りに一堂に並びます。

バブル「ビベルトライク」





イベント名：tvkかながわMIRAIストリート2026開催日：2026年5月30日（土）11:00〜17:00 ／ 2026年5月31日（日）10:00〜16:00会場：横浜公園・日本大通り・県庁本庁舎駐車場周辺出展ゾーン：クルマのMIRAIゾーン（日本大通り 県庁前エリア）展示車両：ビベルトライク／VIVEL COCO／ビベルトラック公式サイト：vivel.co.jp

「クルマでもバイクでもない」新しい移動手段として注目を集める「VIVEL(ビベル)」シリーズは、全国20店舗を超える代理店ネットワークと累計300台以上の納車実績を持つ、神奈川県伊勢原市発のEVモビリティブランドです。

神奈川県伊勢原市のふるさと納税返礼品にも採用されており、地域発の次世代モビリティとして広く認知されています。

今回のイベントでは、シリーズ人気No.1モデル「VIVEL COCO(ビベルCOCO)」を中心に、「ビベルトライク」「ビベルトラック」の計3モデルが展示されます。

会場では実際に車両への乗り込み体験が可能で、写真撮影やSNS投稿も自由に行えます。

VIVEL COCO（ビベルCOCO）の特徴





VIVEL COCOは、100V・200Vの両方の充電に対応し、EV充電規格「J1772」を採用した最新モデルです。

乗り降りしやすい設計と親しみやすいデザインを備え、多彩なカラーバリエーションが用意されています。

レインカバーを標準装備しており、雨の日の保育園送迎や日常の買い物といった暮らしのあらゆるシーンで使いやすい仕様になっています。

今回のイベントではアンダーネイビーツートンカラーのモデルが展示されます。

普通免許で運転でき、車検不要という経済性と利便性を両立しているため、日常の移動手段として取り入れやすい点が支持を集めています。

ビベルトライクとビベルトラック





ビベルトライクはオプションパーツが豊富に用意されており、アウトドアシーンへの対応力を持つモデルです。

車両検品から国内向けの独自整備、アフターサポートまで自社一貫体制で提供されているため、購入後のメンテナンス面でも安心感があります。





ビベルトラックは排ガスゼロの電動モデルで、物流倉庫など業務用途での活用実績を持ちます。

配送業務から観光・レジャーまで幅広い用途に対応しており、環境負荷を抑えながらコストパフォーマンスに優れた移動手段として位置づけられています。

イベント会場・開催概要





「tvkかながわMIRAIストリート2026」は横浜公園・日本大通り・県庁本庁舎駐車場周辺を会場とするイベントです。

バブルは「クルマのMIRAIゾーン」（日本大通り 県庁前エリア）に出展し、ビベルトライク・VIVEL COCO・ビベルトラックの3車種すべてが展示されます。

5月30日（土）は11:00〜17:00、5月31日（日）は10:00〜16:00の開催です。

レインカバー標準装備・100V／200V充電対応・J1772規格採用といった日常使いへの配慮と、普通免許で運転可能・車検不要という利便性を兼ね備えた「VIVEL(ビベル)」シリーズは、累計300台以上の納車実績と全国20店舗超の代理店網を背景に、日常の移動手段として選ばれ続けています。

横浜・日本大通りで実際に3モデルすべてに乗り込み体験ができます。

バブル「ビベルトライク」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビベルトライクシリーズは普通免許で運転できますか？

A. ビベルトライクシリーズは普通免許で運転でき、車検不要で利用できます。

Q. tvkかながわMIRAIストリート2026の開催時間は何時からですか？

A. 5月30日（土）は11:00〜17:00、5月31日（日）は10:00〜16:00の開催です。

Q. VIVEL COCOはどのような充電方式に対応していますか？

A. VIVEL COCOは100V・200Vの両方の充電に対応しており、EV充電規格「J1772」を採用しています。

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