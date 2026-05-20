鎌とピザ、3種の表情パーツ付き！ メディコス・エンタテインメント「ねんどろいど アイザック・フォスター」

記事ポイント 『殺戮の天使』の人気キャラクター「アイザック・フォスター」こと「ザック」がねんどろいど化「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種の表情パーツと「鎌」「ピザ」などオプションパーツが付属メディコスオンラインショップ・グッドスマイルオンラインショップでは「レイチェル人形」が限定特典として付属 『殺戮の天使』の人気キャラクター「アイザック・フォスター」こと「ザック」がねんどろいど化「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種の表情パーツと「鎌」「ピザ」などオプションパーツが付属メディコスオンラインショップ・グッドスマイルオンラインショップでは「レイチェル人形」が限定特典として付属

メディコス・エンタテインメントが、人気ダークファンタジー作品『殺戮の天使』より「アイザック・フォスター」（通称「ザック」）のねんどろいどを発売します。

2026年5月20日（水）12:00よりメディコスオンラインショップおよび全国のホビーショップ・量販店・Webショップにて順次予約受付が開始されています。

メディコス・エンタテインメント「ねんどろいど アイザック・フォスター」





商品名：ねんどろいど アイザック・フォスター作品名：『殺戮の天使』発売月：2026年12月価格：6,200円（税抜）／6,820円（税込）材質：ABS&PVC仕様：プラスチック製塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属全高：約100mm原型制作：保東（ロイスエンタテインメント）彩色：松田モデル制作協力：ねんどろん発売：メディコス・エンタテインメント販売：グッドスマイルカンパニー

全高約100mmのコンパクトなボディに、ザック特有の包帯とフードつきコートが再現されています。

原型制作は保東（ロイスエンタテインメント）、彩色は松田モデル、制作協力にねんどろんが携わり、メディコス・エンタテインメントが発売、グッドスマイルカンパニーが販売を担います。

表情パーツは「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種が付属し、作中のさまざまな場面を再現できます。

オプションパーツには「鎌」「ピザ」などが含まれており、ザックらしいシーンの演出が可能です。

各アングルの造形チェック





斜め前からのアングルでは、フード越しに覗く表情と大型の鎌の存在感が確認できます。

包帯を巻いた両腕の造形も細部まで丁寧に仕上げられています。





背面からはフードのディテールとコートのシルエットが確認できます。

ノンスケールながら、キャラクターの雰囲気を損なわない造形が施されています。





「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種の表情パーツが付属します。

各パーツはねんどろいど規格に準拠しており、同シリーズの他フィギュアとも互換性があります。





「鎌」や「ピザ」をはじめとするオプションパーツが同梱されます。

ザック独自のアイテムをディスプレイに加えることで、作品世界観をより忠実に演出できます。

オンラインショップ限定特典





メディコスオンラインショップおよびグッドスマイルオンラインショップで購入すると、限定特典として「レイチェル人形」が付属します。

予約受付期間は2026年5月20日（水）12:00から2026年7月29日（水）21:00までです。





「レイチェル人形」はオンラインショップ限定の特典パーツであり、一般の店舗予約では付属しません。

購入先はメディコスオンラインショップまたはグッドスマイルオンラインショップの公式サイトに案内されています。

『殺戮の天使』コラボカフェ





2026年5月20日（水）より、『殺戮の天使』コラボカフェが開催されています。

「アメリカンダイナー」をテーマにnegiyan先生が描き下ろしたイラストを使用したビジュアルが採用されています。

会場ではコラボ限定メニューの提供に加え、描き下ろしイラストを使用した新商品の販売や各種特典の配布が実施されます。

キャラクターパネルを配置したパネル席も用意されており、詳細は公式サイトに掲載されています。

「ねんどろいど アイザック・フォスター」は、原型制作から彩色まで専門チームが手がけた全高約100mmのフィギュアで、2026年12月に6,820円（税込）で発売されます。

オンラインショップ限定の「レイチェル人形」特典は2026年7月29日（水）21:00まで予約受付中です。

メディコス・エンタテインメント「ねんどろいど アイザック・フォスター」の紹介でした。

(C)Angels of Death / 真田まこと / Vaka,

(C)negiyan

よくある質問

Q. 「レイチェル人形」特典が付くのはどこで購入した場合ですか？

A. メディコスオンラインショップおよびグッドスマイルオンラインショップでの購入が対象です。

一般の店舗・WebショップではこのオプションパーツExclusiveパーツは付属しません。

Q. コラボカフェの詳細情報はどこで確認できますか？

A. 『殺戮の天使』コラボカフェの会場・営業日時・メニュー内容は、メディコス・エンタテインメント公式サイトのイベント告知ページに掲載されています。

Q. ねんどろいど アイザック・フォスターの材質と付属品は何ですか？

A. 材質はABS&PVCで、プラスチック製塗装済み可動フィギュアです。

表情パーツ「笑顔」「狂気顔」「がおー顔」の3種、オプションパーツ「鎌」「ピザ」ほか、専用台座が付属します。

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