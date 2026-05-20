後藤真希「いつまでもキレイでいたい」 13歳の衝撃デビューから現在までの“肌遍歴”を振り返る
後藤真希が20日、自身がブランドプロデューサーを務める新スキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」のローンチ発表会に出席。「後藤真希の肌遍歴」と題し、13歳での衝撃的なデビューから現在までの“ゴマキ”の歩みを振り返った。
【写真】透き通るような美肌がまぶしい後藤真希
「rall.＋」は“水光肌育スキンケア”をコンセプトに掲げるスキンケアブランド。ブランド名は、“だんだんと、ゆるやかに”を意味する音楽用語“rallentando（ラレンタンド）”から着想。日々の積み重ねを大切に、毎日のケアが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていくことを目指し、「使い心地」と「確かな手応え」にこだわった処方設計のスキンケアアイテムを展開していく。
後藤は、「ブランドの立ち上げが決まってから、ひとつひとつ丁寧に作ってきました。ローンチは“ようやく来たか！”という感じです。『rall.＋』を一人でも多くの方に知ってもらえるとうれしいです！」と意気込みを語った。
モーニング娘。として芸能界デビューしたのは、13歳の頃。「それからメイクをする機会が増えて、そのたびに自分の肌に向き合ってきました。年齢を重ねるごとに肌状態も変化してきて。女性として生まれたので“いつまでもキレイでいたい”という気持ちから、いろんなスキンケアを試してきました」と振り返る。
そのたびに「“こういうものがあったらいいな”と思うことが増えてきていたので、『rall.＋』で形にできたことはうれしいです」と喜びをあらわに。「同じ悩みを持っている方も多いと思うので、その方々に向けて、この『rall.＋』を紹介していきたい」と呼びかけた。
トークセッションでは、後藤の10代〜30代の頃の写真を見ながら、肌遍歴を辿るコーナーも。「今までにないほどたくさんのコスメを肌に塗っていて、ニキビができたり、すごく肌荒れしました。睡眠時間や食生活も変わったので、それも肌に出ていたのだと思います」と、10代の頃はとにかく大忙しだったと語る。
20代の頃は日焼けした肌が流行ったりと、時代と共にメイクやスキンケアも変化。そして30代で「美容が好きになり、トラブルがあると調べて対応した」と振り返り、現在のような水光肌へと辿りついたという。今の肌状態に自身で点数を付けると「90点」と高得点。「とにかく日焼け対策をしっかりすること。あと食べ物も工夫して、インナーケアに気を付けて」と自身の経験を活かした美容のアドバイスを送っていた。
「rall.＋」の第1弾商品である「ラルプラス 水光ピール」と「ラルプラス クリアスキンセラム」は、5月27日より発売。本日より公式オンラインストアにて先々行販売が実施され、5月21日から東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催される期間限定POPUPストアでも先行発売される。
【写真】透き通るような美肌がまぶしい後藤真希
「rall.＋」は“水光肌育スキンケア”をコンセプトに掲げるスキンケアブランド。ブランド名は、“だんだんと、ゆるやかに”を意味する音楽用語“rallentando（ラレンタンド）”から着想。日々の積み重ねを大切に、毎日のケアが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていくことを目指し、「使い心地」と「確かな手応え」にこだわった処方設計のスキンケアアイテムを展開していく。
モーニング娘。として芸能界デビューしたのは、13歳の頃。「それからメイクをする機会が増えて、そのたびに自分の肌に向き合ってきました。年齢を重ねるごとに肌状態も変化してきて。女性として生まれたので“いつまでもキレイでいたい”という気持ちから、いろんなスキンケアを試してきました」と振り返る。
そのたびに「“こういうものがあったらいいな”と思うことが増えてきていたので、『rall.＋』で形にできたことはうれしいです」と喜びをあらわに。「同じ悩みを持っている方も多いと思うので、その方々に向けて、この『rall.＋』を紹介していきたい」と呼びかけた。
トークセッションでは、後藤の10代〜30代の頃の写真を見ながら、肌遍歴を辿るコーナーも。「今までにないほどたくさんのコスメを肌に塗っていて、ニキビができたり、すごく肌荒れしました。睡眠時間や食生活も変わったので、それも肌に出ていたのだと思います」と、10代の頃はとにかく大忙しだったと語る。
20代の頃は日焼けした肌が流行ったりと、時代と共にメイクやスキンケアも変化。そして30代で「美容が好きになり、トラブルがあると調べて対応した」と振り返り、現在のような水光肌へと辿りついたという。今の肌状態に自身で点数を付けると「90点」と高得点。「とにかく日焼け対策をしっかりすること。あと食べ物も工夫して、インナーケアに気を付けて」と自身の経験を活かした美容のアドバイスを送っていた。
「rall.＋」の第1弾商品である「ラルプラス 水光ピール」と「ラルプラス クリアスキンセラム」は、5月27日より発売。本日より公式オンラインストアにて先々行販売が実施され、5月21日から東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催される期間限定POPUPストアでも先行発売される。