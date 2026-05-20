針が蓄光するミッキーデザイン！ベルメゾン ディズニー「10気圧防水フックウォッチ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、長時間蓄光できて暗い場所でも見やすい「ミッキーマウス」デザインの「10気圧防水フックウォッチ」を紹介します☆
ベルメゾン ディズニー「10気圧防水フックウォッチ」ミッキーマウス
© Disney
価格：5,990円（税込）
サイズ：径約3.5cm、厚さ約0.9cm
サイズ：全長約11.5cm
重量：約33g
主材：真鍮、ミネラルガラス、合成皮革ベルト
フック：アルミ
クオーツ式
10気圧防水
主要機能：時針・分針蓄光仕様
保証書付き
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキーマウス」デザインの10気圧防水フックウォッチ。
バッグやベルトに引っ掛けるフックタイプの時計で、10気圧防水設計で水濡れしても安心です！
© Disney
文字盤の「ミッキーマウス」のアートがかわいい☆
スタンディングポーズの「ミッキーマウス」のシルエットや、ロゴがデザインされています。
© Disney
また、時針と分針部分に長時間蓄光する塗料が使用されているのもポイント。
暗い場所でも時刻の確認が簡単にできます。
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ベルトは合成皮革で上品な雰囲気。
© Disney
フックタイプなので、バッグなどのアクセサリー代わりとしても活躍しそうなファッションアイテムです。
数字が大きく時刻を確認しやすいのも魅力的なフックウォッチ。
長時間蓄光できて暗い場所でも見やすい、ディズニーデザイン「10気圧防水フックウォッチ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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