ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年5月15日から全国のゲームセンターなどに順次再登場する、『アニメ「鬼滅の刃」 Luminasta “胡蝶しのぶ”』を紹介します！

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 Luminasta “胡蝶しのぶ”

投入時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約12×18cm

種類：全1種（胡蝶しのぶ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

劇場版「鬼滅の刃」無限城編でも活躍の蟲柱「胡蝶しのぶ」が、“Luminasta（ルミナスタ）”シリーズで再登場！

優雅に戦う、浮遊感のあるポージングが美しい「胡蝶しのぶ」のフィギュアです。

やさしく微笑む表情や、特徴的な日輪刀の形なども忠実に立体化されています。

また、蝶を模ったボリュームのある美麗なクリアエフェクトにも注目！

軽やかな動きを表現した躍動感のある仕上がりです☆

浮遊感のあるポーズと蝶のクリアなエフェクトが幻想的で美しい「胡蝶しのぶ」のフィギュア。

アニメ「鬼滅の刃」 Luminasta “胡蝶しのぶ”は、2026年5月15日より、全国のゲームセンターなどにて順次再登場予定です。

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