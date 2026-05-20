Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏは２０日、興収２００億円超で邦画実写の歴代最高記録を更新した映画「国宝」（李相日監督）について、公開１年となる６月６日から見放題独占配信すると発表した。

歌舞伎の女形の一代記を描いた吉田修一氏の原作小説を映画化。吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが歌舞伎俳優役を熱演した。第４９回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など１０部門で最優秀賞を受賞し、第９８回米アカデミー賞ではメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた話題作。２０日からデジタル購入配信が始まり、６月６日から見放題独占配信となる。

プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介氏は「邦画の新たな金字塔を打ち立てた『国宝』を、Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏのお客様にお届けできることを大変光栄に思います。吉沢亮氏をはじめとする素晴らしい俳優陣の渾身の演技、そして李相日監督が描く究極の美学は、観る者の魂を震わせます。芸道に人生を捧げる者たちの壮絶な生き様を、これまでにないスケールで描いた本作は、まさに今見るべき一作です。劇場で感動を味わった方も、まだご覧になっていない方も、ぜひＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏでお楽しみください」と話している。