セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 ファンカラ マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 ファンカラ マスコット

登場時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全9種（レッド、パープル、グリーン、ブラック、ピンク、イエロー、ブルー、ライトブルー、オレンジ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「ベイマックス」がいろいろな色のハートを持ったマスコットが登場。

「ベイマックス」の持っているハートの色は全部で9種類です。

ハートをぎゅーっと抱きしめている姿が愛らしく、ほっこりと癒やされます。

お気に入りの色はもちろん、推しの色でコレクションしてもかわいい☆

全長約7×7×10cmでバッグなどにつけるのにちょうど良いサイズ感も魅力的です。

9色でラインナップされるハートを持った「ベイマックス」のマスコット。

セガプライズの『ベイマックス』 ファンカラ マスコットは、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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