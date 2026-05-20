推しのカラーも見つかる9色展開！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 ファンカラ マスコット
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 ファンカラ マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 ファンカラ マスコット
登場時期：2026年5月15日より順次
サイズ：全長約7×7×10cm
種類：全9種（レッド、パープル、グリーン、ブラック、ピンク、イエロー、ブルー、ライトブルー、オレンジ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「ベイマックス」がいろいろな色のハートを持ったマスコットが登場。
「ベイマックス」の持っているハートの色は全部で9種類です。
ハートをぎゅーっと抱きしめている姿が愛らしく、ほっこりと癒やされます。
お気に入りの色はもちろん、推しの色でコレクションしてもかわいい☆
全長約7×7×10cmでバッグなどにつけるのにちょうど良いサイズ感も魅力的です。
9色でラインナップされるハートを持った「ベイマックス」のマスコット。
セガプライズの『ベイマックス』 ファンカラ マスコットは、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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