お笑いコンビ「たくろう」きむらバンド（36）が、19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。相方・赤木裕（34）と自身の母との関係に困惑した。

今回は「お母さん言いたいことがあって東京に来ました」と題し、「たくろう」きむらバンド、「ニッポンの社長」ケツ、「ちゃんぴおんず」日本一おもしろい大崎の母が登場。芸人になった息子たちへの本音を激白した。

きむらの母・サユリさんとの関係について、赤木は「僕1回、お寿司を2人で食べに行ったことがあって」と告白。「（自身は）社交的じゃないんですけど、お母さんが“せっかくだからどう？”って」と誘われたことを明かした。

しかしサユリさんは「私をイジらないで」と、当時のことをトークネタにされているのが不満な様子。赤木と寿司店を訪れた際、「真っ赤でちょっと胸元がVになってる服を着てた」と回想。「その時は何も言わなかったんですけど、しばらく経ってからラジオで…」と打ち明けた。

MCの田村淳が「どんな言い方をしたてたの？」と聞くと、赤木は「お寿司を取るたびにブラジャーが見えてた」とキッパリ。直接伝えなかった理由を「きむらさんに“注意しといて”って言えばいいかな」「他人から言うのは」と気が引けたという。

さらに「公じゃないところで、“お母さんのブラジャー見えてたよ”のほうがキモいかなと思って」という赤木に、きむらは「言い方や！」とツッコミ。「何回も見たの？」と確認されると、赤木は思わず「お寿司屋さん“でも”」とポロリ。「“でも”って、他何かあったっけ？」と首をかしげるサユリさんの様子に、田村は「何もないんですね？2人の間に」と念押しして笑わせていた。