シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が19日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。3児の出産について語った。

現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟の母親の加藤。3人の出産方法について、「全員違う生み方になった」と明かした。

長男は自然分娩だったといい、「どれだけ痛いのか知りたかったし、自分も母親に自然分娩で生んでもらっているから、母と同じ経験をしたいなと思って自然を選んだ」と説明。続けて、「いわゆる自然というよりは計画した自然。バルーンを無理やり入れた。それがめちゃくちゃ痛くて。本当に痛くてめっちゃ声出ちゃって」と振り返った。

MCのタレントの藤本美貴に「叫びました？」と聞かれると、「叫びました」と即答。「叫びすぎて、“ちょっと声が…。歌手の方ですから大きいですね”って防火扉閉められちゃったくらい」と明かして、笑いを誘った。

次男は無痛分娩で出産。「本当に痛くなくて。出る瞬間、自分でスマホで」と、出産の瞬間を自撮りするほど余裕があったことを明かした。

三男の出産も当初は無痛分娩を予定していたが、麻酔が左半身だけ効かなかったため、結果的に和痛分娩になったという。「赤ちゃんが出ようとしているなって思って、そのタイミングで息が合っていくのを感じた。最後、えいって出た時に、凄い気が合うなって思ったんです。不思議だった」と感慨深げに語った。