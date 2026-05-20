スマホの充電が2週間に1回でOKに？ 大学発のスタートアップに迫る 20日放送『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』
テレビ東京で20日、『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜 後11：06）が放送される。今回は「スマホの充電は2週間に1回でOK!? 世界が注目する超省エネ半導体の実力」と題して、常識を超え続ける挑戦者たちとオードリー・若林正恭による熱い対話を届ける。
【番組カット】充電の頻度が格段に下がる!?トークを繰り広げる若林正恭
現代社会で、スマートフォンのバッテリー問題は死活問題。街を歩けば、電池残量を気にして、モバイルバッテリーを肌身離さず持ち歩く人も多い。SNSや動画視聴、さらには生成AIとのやり取りなど、便利になればなるほど電力消費は激しくなり、もはや「一日一回の充電」では追いつかない。この深刻な社会課題に終止符を打とうとしているのが、東北大学発のスタートアップ「パワースピン」だ。
彼らが武器とするのは「スピントロニクス省電力半導体」。これは、スピードに優れた「電気の性質（エレクトロニクス）」と、電源を切っても情報を忘れない「磁気の性質（スピン）」を融合させた、究極の“いいとこ取り”技術である。従来の半導体は、情報を維持するために常に電気を流し続ける必要があったが、磁気の力を借りることで「使っていない時は消費電力ゼロ」で待機することが可能になった。
この技術により、消費電力は従来の50分の1から、将来的には100分の1以下へと劇的な進化を遂げるという。スタジオでは「今のスマホを1回充電すれば、性能を10倍に上げても2週間は持つ」という驚きの未来像が明かされる。さらに、磁気の力で「100万倍速く動く」圧倒的な処理速度を生かし、トヨタグループのアイシンと共同開発した超高速起動の車載カメラなど、社会を激変させる実例を紹介する。
この革新を支えるのは、1980年代に東芝に同期入社した「黄金世代」の二人。東日本大震災での被災体験を機に「省エネ半導体」の研究に人生を捧げることを誓った遠藤と、経営のプロとして再会した福田が、50代半ばで立ち上げた遅咲きのスタートアップ物語。味の素など世界シェア95％を誇る日本企業の底力も俯瞰しながら、この“いいとこ取り”半導体が再び日本を世界の頂点へと押し上げる未来を検証する。
■出演者
【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】パワースピンCEO・福田悦生氏、COO・遠藤哲郎氏
【解説】安生健一朗氏（K-kaleido社長）
【ナレーター】大塚明夫
【番組カット】充電の頻度が格段に下がる!?トークを繰り広げる若林正恭
現代社会で、スマートフォンのバッテリー問題は死活問題。街を歩けば、電池残量を気にして、モバイルバッテリーを肌身離さず持ち歩く人も多い。SNSや動画視聴、さらには生成AIとのやり取りなど、便利になればなるほど電力消費は激しくなり、もはや「一日一回の充電」では追いつかない。この深刻な社会課題に終止符を打とうとしているのが、東北大学発のスタートアップ「パワースピン」だ。
この技術により、消費電力は従来の50分の1から、将来的には100分の1以下へと劇的な進化を遂げるという。スタジオでは「今のスマホを1回充電すれば、性能を10倍に上げても2週間は持つ」という驚きの未来像が明かされる。さらに、磁気の力で「100万倍速く動く」圧倒的な処理速度を生かし、トヨタグループのアイシンと共同開発した超高速起動の車載カメラなど、社会を激変させる実例を紹介する。
この革新を支えるのは、1980年代に東芝に同期入社した「黄金世代」の二人。東日本大震災での被災体験を機に「省エネ半導体」の研究に人生を捧げることを誓った遠藤と、経営のプロとして再会した福田が、50代半ばで立ち上げた遅咲きのスタートアップ物語。味の素など世界シェア95％を誇る日本企業の底力も俯瞰しながら、この“いいとこ取り”半導体が再び日本を世界の頂点へと押し上げる未来を検証する。
■出演者
【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】パワースピンCEO・福田悦生氏、COO・遠藤哲郎氏
【解説】安生健一朗氏（K-kaleido社長）
【ナレーター】大塚明夫