Snow Manの阿部亮平が5月20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席。日本最大級の総合コンサルティンググループVSG（全国61拠点）の中核法人「ベンチャーサポート税理士法人」のアンバサダー就任を発表した。

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2003年の創業以来、長年起業家支援に取り組んできたベンチャーサポート税理士法人は、2025年よりブランドメッセージに「日本を、起業先進国へ。」を掲げており、起業家のみならず、起業に挑戦する人々を社会全体で支え、後押しするパートナーとして、今回、阿部をアンバサダーとして起用。阿部の出演する新CMが5月20日より公開される。

スーツにメンバーカラーの緑色のネクタイ姿で登場した阿部は、ベンチャーサポートの五味孝文氏より特大名刺を授与され,思わず「でかっ！」と声を上げ、照れくさそうな表情を浮かべながら、「この名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしないと」とおどけて見せた。また、「アイドルは名刺を持ち歩く機会がないので、名刺をいただけたことをうれしく思います。今までは楽曲やCDが名刺がわり。自分の名前が入った名刺があるのは感慨深いです。肩書も名前も入ったものを見ると実感が湧きます」とうれしそうに巨大名刺を見つめた。

そして、起業など新たな挑戦をする人へのエールとして、「人生は選択の連続。いろいろ選択肢があったとしたら、まずはなりたい自分を思い浮かべる。そこから逆算するのが大事だと思います。将来の選択肢がより増える選択をするのがいいんじゃないかなと、僕ならアドバイスを送ると思います。新しい挑戦を皆さんに楽しんでほしい」との言葉を送った。

なお、飲食店が舞台の新CMでは、「起業、その最大の敵は不安と孤独」「ゆえにベンチャーをサポートする相棒が必要なのです」などと熱弁している阿部だが、「アイドルという職業を通じていろんなことに挑戦させてもらえる。だからアイドルは自然とキラキラとしていくんです。今回、『日本を、起業先進国へ。』というキャッチフレーズにすごく力強さを感じました。CMでもそこに力を入れて撮影しました」と撮影を回顧。

「ワンカットで進んでいくCMに挑戦することはなかなかない」とも振り返り、「結構、テイク数を重ねたなって。メイキングが出たら楽しみに見てほしいです。周りのエキストラの方もご飯を食べながらの撮影で、特殊な撮影だったと思います」と感想を述べた。

また、普段から自身が大切にしている言葉を聞かれると、サッカー日本代表およびFC東京の長友佑都選手が、6月に迫った北中米W杯メンバー発表直前の5月10日、自身の公式Xで「人事を尽くして天命を待つ」と投稿した言葉を紹介し、「とても感銘を受けました。実はこの言葉は自分も大切にしているんです」と笑顔を見せる。

「人事を尽くして天命を待つ」は中国の古い儒学者の言葉が元になっており、「人間の能力で可能な限りの努力を尽くしたら、あとは焦らずに結果を天の意思に任せる」という意味を持つ。阿部は「長友選手のようなレジェンドの方でも準備や努力を怠らないんだなと。それを聞くとあらためて背筋が伸びました。僕自身もどんなお仕事でも、準備をして臨みたい。それが結果に繋がらなくてもいいんです。“準備をした”という経験が自分に自信を与え、それがその後の成功率を高めていくと思います」と話す。

そして最後に今後挑戦したいことを聞かれると、「ゴルフに挑戦したい」と述べ、「メンバーにゴルフがとても上手な奴がいて……」と、Snow Man 向井康二を紹介。「彼についてコースを回ってみたい。一度だけ父に打ちっぱなしに連れて行ってもらったこともあって、父とホールを回ってみたい野望もあります。今はまだ道具はなく、靴だけ持っています。しっかり準備した上で、今年中にホールを回れたら」と話していた。

（文＝名鹿祥史）