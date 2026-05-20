岩手県は、「おでんせ！いわて旅割キャンペーン」を6月1日から2027年2月27日まで実施する。

対象は宿泊予約サイトで岩手県内の宿泊施設を予約する利用で、1人1泊あたり宿泊料金の2分の1をを割り引くクーポンを配布する。割引上限は、第1弾は県北・沿岸エリアが5,000円、その他エリアが3,000円、第2弾と第3弾は県北・沿岸エリアが7,000円、その他エリアが5,000円。

県北・沿岸エリアは宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、二戸市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町。

宿泊対象期間は第1弾が7月1日チェックインから9月30日チェックアウトまで、第2弾が10月1日チェックインから12月26日チェックアウトまで、第3弾が2027年1月4日チェックインから2月28日チェックアウトまで。8月8日チェックインから17日チェックアウトまでは除外する。

クーポン配布期間は第1弾が6月1日から9月29日まで、第2弾が9月1日から12月25日まで、第3弾が12月1日から2027年2月27日まで。

クーポンの配布は対象宿泊予約サイト内で行い、販売開始時刻はサイト別に異なる。交通付き旅行商品と、換金性の高い金券類を含む宿泊プラン、販売開始前の予約は対象外とするほか、対象施設は宿泊予約サイトなどによって異なる。