◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、同点の８回先頭で迎えた４打席目は、右翼線にはじき返すと、一塁を回る手前で、自らヘルメットを脱ぎ捨てる激走で、二塁ベースを陥れた。この日２本目の二塁打で、直近６戦で５度目のマルチ安打をマークした。

相手先発右腕のキャニングは今季０勝２敗、防御率１０・６４。大谷は試合前時点で通算７打数１安打の打率１割４分３厘、２三振だった。初回の１打席目は逆方向の左翼線にはじき返すと、快足飛ばして二塁打にした。６戦連続安打をマークすると、１死から３番フリーマンが左翼へ先制２ラン。大谷の一打を口火に、幸先よく先制に成功した。

２点を追う５回１死三塁で迎えた３打席目はボテボテの二ゴロに打ち取られたが、三塁走者のＴ・ヘルナンデスが生還して打点がつき、１点差に迫った。

前日のパドレス初戦は、１点を追う８回２死一塁の場面でしぶとく右前に運び、直近５戦で４度目となるマルチ安打をマーク。一、三塁とチャンスを広げた。３打数２安打と存在感を見せたが、チームは“スミ１”の完封負けで、連勝が「５」でストップ。首位の座を明け渡していた。

この日は右腕シーハンが先発し、翌３戦目は大谷が４登板ぶりに二刀流出場する。調子が上向く大谷に、ロバーツ監督も「よりエネルギッシュになっている。数日の休みが体にも心にもよかった」と語っていた。