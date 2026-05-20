“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手、リアルな結婚生活を明かす「お互い作品については聞かない」

歌手兼俳優のRAINが、妻で女優のキム・テヒとの日常について語った。

5月19日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、「ダンスを教えに来たのに、イ・ミンジョンにいじられて帰ったRAIN “元夫シリーズ”第2弾」と題した映像が公開された。

【写真】“韓国で最も美しい女優”、「もはや芸術」

RAINは、普段からキム・テヒとは仕事についてあまり話さないと明かし、「お互いに作品についてはほとんど聞かない。同じ業界ではあるけれど、活動する分野が少し違うから」と説明。

続けて、「作品について細かく共有することはなく、結果だけを話す感じ。“こういうふうにやった”と簡単に報告する程度だ」と語った。

また、「家族全員をコンサートに招待して、必ず公演を見せている」とも付け加えた。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」）イ・ミンジョン（左）とRAIN

これに対し、女優のイ・ミンジョンは、以前RAINの公演に行けなかった時を振り返り、「オッパ（夫のイ・ビョンホン）が、“脱いでる姿を見るのは嫌だ”って言ってたんだっけ？」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

するとRAINも、「ヒョン（イ・ビョンホン）が“スケジュールがある”って言っていたけど、たぶん本音では僕の脱いでる姿を見たくなかったんだと思う」と返し、スタジオを笑わせた。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。