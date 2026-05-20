【バッチ 絢爛なるスポーツスター】 2027年2月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：25,630円

海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「バッチ 絢爛なるスポーツスター」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,100円、豪華版が25,630円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオン所属の駆逐艦「バッチ」の着せ替え「絢爛なるスポーツスター」の姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

テニスウェアを纏った姿で立体化しており、微笑むような表情と唖然とした表情の2種類の差し替え顔パーツが付属しているほか、体に密着したウェアやスポーツシューズなども細やかに造形されている。

また購入特典として「キャラクター缶バッチ」が付属しているほか、豪華版には「原画マウスパッド」が付属している。

「バッチ 絢爛なるスポーツスター」

購入特典「キャラクター缶バッチ」

豪華版特典「原画マウスパッド」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座差し替え顔パーツ×2＜購入特典＞キャラクター缶バッジ＜限定版特典＞原画マウスパッド

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。