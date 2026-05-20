「アズールレーン」よりバッチが着せ替え「絢爛なるスポーツスター」の姿で1/6スケールフィギュア化！2種類の差し替え顔パーツも付属
【バッチ 絢爛なるスポーツスター】 2027年2月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：25,630円
フィギュア本体
専用台座
差し替え顔パーツ×2
＜購入特典＞
キャラクター缶バッジ
＜限定版特典＞
原画マウスパッド
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. (C) 2017 Yostar, Inc.
海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「バッチ 絢爛なるスポーツスター」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,100円、豪華版が25,630円。
本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオン所属の駆逐艦「バッチ」の着せ替え「絢爛なるスポーツスター」の姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。
テニスウェアを纏った姿で立体化しており、微笑むような表情と唖然とした表情の2種類の差し替え顔パーツが付属しているほか、体に密着したウェアやスポーツシューズなども細やかに造形されている。
また購入特典として「キャラクター缶バッチ」が付属しているほか、豪華版には「原画マウスパッド」が付属している。
「バッチ 絢爛なるスポーツスター」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
専用台座
差し替え顔パーツ×2
＜購入特典＞
キャラクター缶バッジ
＜限定版特典＞
原画マウスパッド
購入特典「キャラクター缶バッチ」
豪華版特典「原画マウスパッド」
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. (C) 2017 Yostar, Inc.
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。