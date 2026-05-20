【月の魔女警察 マシュマロ illustration by SAVI】 2027年3月 発売予定 価格 通常版：34,100円 豪華版：36,300円

海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「月の魔女警察 マシュマロ illustration by SAVI」を2027年3月に発売する。価格は通常版が34,100円、豪華版が36,300円。

本製品は、イラストレーターのSAVI氏が描くオリジナルキャラクター「月の魔女警察 マシュマロ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

バニースーツのような衣装をまとい、魔法使いの大きな帽子をかぶった姿を立体化しており、帽子についた大きなうさ耳や、モコモコとした上着、リボンや太ももにつけたうさぎの装飾品なども細やかに造形されている。

また豪華版には、特典として「原画タペストリー」が付属している。

「月の魔女警察 マシュマロ illustration by SAVI」

豪華版特典「原画タペストリー」

仕様： スケール：1/6スケール サイズ：全高 約340mm（台座含む） 素材：PU セット内容フィギュア本体台座＜豪華版特典＞原画タペストリー

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。