俳優の東出昌大さん（38）とゲストがメンタルデトックスを目指す『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）の#3が、5月18日に配信されました。



【写真】ざんばら頭で焚火を囲む東出昌大さん

番組では、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出さんが、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行います。



野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」です。



番組#3のゲストには、競泳選手の瀬戸大也さん（32）と、プロボクサーの那須川天心さん（27）が登場しました。番組は放送後1週間、無料で視聴可能です。



YouTubeを辞めた理由は…「生活じゃねえな」って

激しい雨が降る中、山歩きへ向けておにぎりを握りながら準備を進める3人。那須川さんから「東出さん、YouTube辞めたんですか？」と問いかけます。



東出さんは、「いま休止って言っているけど、再開の目処は特にない」と答えます。続けて「普通に生活（の動画）だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。でも生活って普通にラーメン食いに行く日もあれば回転寿司の日もあったのに、『飯（動画用）作んないと』みたいなのが、生活じゃねえなと思って休みました」と、休止の真相を明かしました。



さらに、「たぶん生活って暇つぶし」「お金があったらそのお金を使って暇をつぶすわけで。でも暇をつぶせないくらい忙しくなっちゃうと意味ないから。生きている実感を失うから…」と語り、自身が大切にしている“生活”のあり方についての価値観を告白しました。



「食べることは殺すこと」、それって本当は当たり前なんだけど…

雨の山道を歩き進め、渓流釣りのポイントへ到着した一行。東出さんは「食べることは殺すことなので。それをセットでやった方が、多分食べ物は美味しい」「それって本当は当たり前なんですけどね。いま当たり前があまりにもないから…」と、日々の狩猟や自然との共生を通じて培った独自の死生観を語ります。



東出さんからイワナ釣りのレクチャーを受け、釣り針にミミズを付ける那須川さんも「なんか無下にできないっすよね。こうやってミミズをやるのも同じ命じゃないですか。いろいろ考えさせられます」と真剣な眼差しに。その後、見事イワナを釣り上げた那須川さんは「本当に自然に生きている魚を自分の手で…」「（山では）食べるものもないじゃないですか。だからそういう有難みを、当たり前じゃないんだなってところを余計に感じられますよね」と、“命”の重みと食への感謝を深く実感していました。



「地位とかいらない。人生は実験」トップアスリート独自の哲学

夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていきます。



東出さんから「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど…、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」という、キックボクシングからの転向について問いかけます。それに対し、那須川さんは「あったんですけど…。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を披露。「ベルトを持っているから強い、みたいに思われるのが嫌。自分がどこまでできるのかっていうのを、ずっと求めているのかもしれない」と、飽くなき探求心を語る那須川さんの言葉に、瀬戸さんも驚きの表情を見せました。



栄光からの転落「どうにでもなれって…」五輪延期とスキャンダルの裏側を吐露

続いて瀬戸さんも、自身の栄光と挫折について口を開きます。「2020年に金メダルを1個でも絶対獲るっていう勢いでやっていて、すごく調子がよかった。でもそこで、東京オリンピックが延期になって…」と当時の絶頂期から一転した状況を回顧。「自分の気持ちがついていかなくて。また1年間このコンディションをキープしとくキツさとかも（あった）。あそこが一番自分のピークだと思っていたので、自分の中で受け入れられなくて。結構『どうにでもなれ』みたいな感じになってしまって…」と、当時の壮絶な葛藤を赤裸々に吐露しました。



さらに、過去の騒動に関する東出さんからの問いかけに対し「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と語り、競技への影響についても「露骨に出ますね。結構お酒に逃げたりとかっていうのはすごく多かったです。もう誰とも会いたくない」と、当時の苦悩を打ち明けました。