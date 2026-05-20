hitomi、息子が「反抗期、ちょっと始まってる感じで…」 LINEで言われた“思わぬ言葉”に「笑っちゃいました」
歌手のhitomi（50）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。「男の子ママの悩み」を明かした。
【写真】「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」上半身裸×短パン姿でふり返る25年前のhitomi
hitomiの子どもたちは、長女17歳、長男11歳、次男9歳、三男5歳。男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、辻希美が出演し、男の子ならではの苦労エピソードを披露した。
反抗期の話になり、hitomiが「反抗期、ちょっと始まってる感じで…。LINEで『クソババア、土に還れ』って」とメッセージを明かした。共演者が「ええー！？」「つち？」「それはちょっとひどいね」と驚くなか、「言われたこともないし、そういう言葉が出てくると思わなかったから…ちょっと笑っちゃいました」と振り返り。司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「笑いごとじゃない（笑）」とツッコミを入れた。
「言ってもいいって思ってる？」などと質問すると、シソンヌ・長谷川忍（47）が「おふくろは、これくらいは俺のこと見捨てない（と思っている）。本気じゃないんです」とフォロー。上田も「反抗期はほっとくしかない」などと振り返った。
【写真】「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」上半身裸×短パン姿でふり返る25年前のhitomi
hitomiの子どもたちは、長女17歳、長男11歳、次男9歳、三男5歳。男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、辻希美が出演し、男の子ならではの苦労エピソードを披露した。
反抗期の話になり、hitomiが「反抗期、ちょっと始まってる感じで…。LINEで『クソババア、土に還れ』って」とメッセージを明かした。共演者が「ええー！？」「つち？」「それはちょっとひどいね」と驚くなか、「言われたこともないし、そういう言葉が出てくると思わなかったから…ちょっと笑っちゃいました」と振り返り。司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「笑いごとじゃない（笑）」とツッコミを入れた。
「言ってもいいって思ってる？」などと質問すると、シソンヌ・長谷川忍（47）が「おふくろは、これくらいは俺のこと見捨てない（と思っている）。本気じゃないんです」とフォロー。上田も「反抗期はほっとくしかない」などと振り返った。