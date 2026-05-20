古川琴音＆伊藤万理華、和久井映見から「かぎ編み」習う 中村蒼が絶賛「今回始めたとは思えないくらいの腕前」
俳優の古川琴音と伊藤万理華が20日、都内で行われた6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（総合テレビ、月〜木 後10：45）取材会に登壇。撮影裏を明かした。
【写真】爽やか！ブルーの衣装で登場した古川琴音
今作にはさまざまな俳優がゲストとして出演しており、古川は「一人ひとりといろんな思い出があり、個人としてはメモリアルというか、思い出深いことばかり」とにっこり。伊藤万理華と共に、和久井映見から撮影の合間にかぎ編みを習ったという。
現場で2人の様子を見ていた中村蒼は「テンションがふわふわしている2人が、向かい合って編み物をしている姿はなんて穏やかな時間なんだろうと思いながら見させてもらいました」とほほ笑んだ。2人から「初心者でも大丈夫」と勧められ、編み物の本に目を通したそう。「素人から見たら、今回始めたとは思えないくらいの腕前」と絶賛した。
古川は「中村さんがお子さんがいらっしゃるから、お子さんに何か作ったらきっといいんじゃないかと思って。初めて1カ月たってないうちに先輩面して、『棒の持ち方なんかそのうち決まっていくと思うので』みたいな」と中村とのやりとりを明かし、会場を笑わせた。
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
タワーマンションへ向かう恋人同士の“字数制限の恋”、誕生日の偶然に心を揺らす2人の女性など、さまざまな事情を抱えた乗客が登場。象子は踏み込みすぎることなく、バックミラー越しに心を寄せる。人の人生の“通過点”であるはずの彼女もまた、30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。
【写真】爽やか！ブルーの衣装で登場した古川琴音
今作にはさまざまな俳優がゲストとして出演しており、古川は「一人ひとりといろんな思い出があり、個人としてはメモリアルというか、思い出深いことばかり」とにっこり。伊藤万理華と共に、和久井映見から撮影の合間にかぎ編みを習ったという。
古川は「中村さんがお子さんがいらっしゃるから、お子さんに何か作ったらきっといいんじゃないかと思って。初めて1カ月たってないうちに先輩面して、『棒の持ち方なんかそのうち決まっていくと思うので』みたいな」と中村とのやりとりを明かし、会場を笑わせた。
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
タワーマンションへ向かう恋人同士の“字数制限の恋”、誕生日の偶然に心を揺らす2人の女性など、さまざまな事情を抱えた乗客が登場。象子は踏み込みすぎることなく、バックミラー越しに心を寄せる。人の人生の“通過点”であるはずの彼女もまた、30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。