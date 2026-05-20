風邪をひいた日に近場で良いクリニックがないか探して来院したエピソードを描いた漫画が、話題になっている。

【映像】大人を全力で子ども扱いする医師!?

投稿したのは、睦月さん（@mousyun）。ネットで「態度は悪くないが、子ども扱いしてくるのがちょっと…」というクチコミを見つけた投稿主は、「むしろアリでは!?」と思い、受診。インフルエンザの検査が始まると、医師は優しいトーンで投稿主に語りかけ、「あぁ〜〜!!痛かったね〜頑張ったね〜。はーいもう大丈夫!!」と投稿主に対して子どもに接するように対応したという。

心身共に弱っている時に全力で心配される安心感

投稿を見た人からは「ステキなお医者さん」「辛い時にこれは『あり』」「淡々と対応されるより褒められたいよ…俺は」「大人だって痛いものは痛いじゃんｗｗｗ」「おじいちゃん先生に子ども扱いされてなんか良かったの思い出した笑」などの声が寄せられ、投稿には5.4万件超の“いいね”が集まる反響となっている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。その後は、「親も連れて行ったり家族でかかりつけにしてます！」と明かす。さらに「親に対してもあの感じだったんで信頼感 半端無いです！心身共に弱ってる時に全力で心配されて慰められて褒められて励まされる…ってめちゃくちゃ効くなぁって楽しくなりました！先生にはずっとあのままでいて欲しいです」と現在の思いを語っている。（『わたしとニュース』より）