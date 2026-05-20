◇NBA東プレーオフ決勝・第1戦 ニックス115ー104キャバリアーズ（2026年5月19日 マディソン・スクエア・ガーデン）

NBAは18日（日本時間19日）から東西のプレーオフ（PO）決勝戦が開幕した。東西で第1戦から延長戦に突入する死闘となった。

18日（同19日）の西PO決勝・スパーズVSサンダーの第1戦では、ビクター・ウェンバンヤマがチーム最多41得点24リバウンドのダブルダブルの大暴れ。再延長戦の死闘を制して先勝した。昨季王者サンダーは今PO初黒星を喫した。

19日（同20日）の東PO決勝・ニックスVSキャバリアーズの第1戦は、最終Qにドラマが待っていた。最終Q序盤の時点で最大22点リードを許したニックス。それでも選手たちは諦めることはなかった。終盤にジェイレン・ブランソンを中心に30―8のランを決めて101―101の同点で延長戦に突入した。延長戦でも勢いが止まらなかった。いきなり9―0のランを決めて、相手を突き放して劇的大逆転勝利で先勝した。

延長死闘の末にニックスが勝利すると、この試合のゲスト解説を務めていた俳優・副島淳は「バスケおもしれぇ〜！」と叫んだ。

2日連続延長戦の激闘にネットでは「今年はやべぇな」「第1戦からすげぇ試合してる」「面白すぎだろ！」「今年のPO面白すぎる！」などの大興奮の声が上がった。