Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平が２０日、都内で行われた起業家を支援するプロフェッショナル税理士法人「ベンチャーサポートアンバサダー」就任記者発表会に出席した。

同グループは日本最大級の士業グループ。ブランドメッセージとして「日本を、起業先進国へ。」を掲げ、起業に挑戦する人を後押しするパートナーを体現する存在として阿部がアンバサダー起用された。特大名刺も用意されると「でか〜」と驚き、「まずはこの名刺が入る名刺入れを準備するところからスタートしようかな」と笑わせた。

阿部は上智大学大学院を卒業し、気象予報士など難関資格の取得やキャスターに挑戦するなど、可能性を広げ続けてきた。「まずはなりたい自分を想像する」と成功への秘訣（ひけつ）を語り、「新しい挑戦を楽しんでほしい」と起業に挑戦する人へエールを送った。

さらに挑戦することについて、「先日、サッカーＷ杯の日本代表の選考が行われましたけども、その数日前に長友（佑都）選手がご自身のＳＮＳでこんな言葉を更新されていた。『人事を尽くして天命を待つ』。この言葉、僕もとても大事にしていて、できる努力、できる準備は事前に尽くして最後にその結果を迎える。あの長友選手のようなレジェンドでも、準備や努力を怠らないって考えたら、やっぱり改めて背筋が伸びる」と刺激を受けたことを明かした。

その上でこれまでの“阿部流”の勉強法も紹介。「僕自身は勉強が大好き」とし、「勉強することへのハードルを下げることもとても大事だと思っている。机に向かっていない時にいかに勉強できるか、というところも大事です。本当に何げない隙間の時間で参考書を開けるようにしたりする。あとは勉強するという気持ちになってから、いちいち机の上に勉強道具を広げるのではなくて、あえてやりっぱなしにしておくことで、その続きから始める気持ちにするというのも一つの勉強のテクニックなのかな」と継続する方法を語った。