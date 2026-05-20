ヤマザキマリ　美しい景色は？と問われ思いつくのは、日本とイタリアの山や海、多彩な動植物。そして今の状況下、忘れ難いのは…

素晴らしい景色の場所はと聞かれ、日本とイタリアの見どころてんこ盛りの国土に思いを馳せるマリさん。それとは別に、行ったことがないのに、見せられた写真だけで感動した国もあるそうで――（文・写真＝ヤマザキマリ）

【写真】マリさん撮影。山頂部に雪を被った富士山は美しく…

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美しい景色

今まで訪ねたなかで、ここは素晴らしい景色だと感じた場所はどこですか、などと聞かれると迷ってしまうが、この時季、東京の仕事場のベランダから、民家の屋根の間に覗く萌葱色の芽を吹き出した木々の向こうに、山頂部に雪を被った富士山が見えたりすると、なんという完成度の高い景観なのだろう、としみじみ感心させられる。

夕暮れ時の、赤い空をバックに薄い紫色のシルエットとなって浮き立つ富士山も、これまた息を呑むほど素晴らしい。日本の場合はやはり、狭い画角の中に詰め込まれている情報量の多さが抜きん出ているように思う。

民家、木々や花、空、山、雪、雲。そこに人間や動物も加わればもはや浮世絵だ。葛飾北斎の描く日本の景色がすごいのは、表現者である北斎が感受した、目の前に広がるありのままの光景が、我々日本人に紛れもない日本の原風景として、率直に伝わってくるからだろう。

日本の国土は狭い地形の中にたくさんの表情を持っている。針葉樹林や流氷に海が覆われる北海道から、鳥取など日本海側に見られる砂丘、スイスや北イタリアの山々を彷彿させる壮麗な日本アルプスに、豊かな植生に満ちた日本全域の山岳地帯、阿蘇山や桜島のようなダイナミックな火山に、南西諸島の海を彩る碧（あお）と緑のグラデーション。

そしてそこに息づく多様な植物に生物。まるで地球のおいしいところをすべて集めてできたかのような贅沢さだ。

イタリアと日本の共通点

イタリアという国も日本と同じく南北に長く、北は標高4000ｍ超のアルプスの山々からシチリア島のエメラルドグリーンの海に至るまで、やはり狭い範囲に多様な景観をコンパクトに収めた、見どころてんこ盛りの国土である。

素材の持ち味を活かした料理や、ものづくりにこだわる職人気質、古代ローマ時代に遡れば、多神教信仰や入浴の習慣といった日本との興味深い共通点も、そうした国土の性質と関係がありそうだ。

もちろん、日本やイタリアに限らず、世界には一見の価値がある場所はたくさんある。ブラジルとアルゼンチンにまたがるイグアスの滝もアメリカのシエラネバダも中国の黄河も素晴らしかったが、行ったことがないのに、見せられた写真だけで感動した国もある。それはイランだ。

色褪せた写真

フィレンツェで留学生活を送っていたころ、付き合いのあったイランの人たちは、1978〜79年の革命で祖国を追われた亡命者だった。

彼らが見せてくれた、カスピ海沿岸の緑溢れる田園地帯と雪をたたえた山々、空色のモスクで有名なイスファハン、古代ペルシャ帝国の威光を今に伝える遺跡ペルセポリスはどれも色褪せた写真ではあったが、この国の壮麗で多彩な美しさを知るには十分だった。

このところ、ネットやテレビで炎や煙の立ち上るイランの報道映像を見ていると、私の目にはかつて彼らが大切そうに見せてくれた、それらの古い写真が次々と浮かんでくる。

実物を見たことがなくても、今のような状況下において記憶の中で蘇るあの写真もまた、私には忘れ難い美しい景色の一つなのである。