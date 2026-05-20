骨折しないためには、転ばない環境を整えることも大切です。とくに注意したいのが、一日の長い時間を過ごす自宅での事故。安全な住まいをつくるヒントを専門家に聞きました（構成：村瀬素子）

家での「つまずく」「滑る」「よろける」を減らすポイントは？

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つまずきに繋がる複数の要因

高齢者の転倒・転落による事故は、交通事故よりも多く、そのうち6割近くが自宅など家の中で発生しています。なぜ住み慣れた場所でそのようなことが起きてしまうのでしょうか。

転倒を起こす要因の一つは老化です。年齢を重ねれば、誰でも身体機能が低下します。歩行に直接かかわる足腰だけでなく、白内障や緑内障などによる視力低下で足元が見えづらくなり、加齢性難聴も平衡感覚に影響。そこに神経障害や筋力低下を伴う糖尿病、パーキンソン病などの病気や運動不足が重なると、より転びやすくなるのです。

加えて、家の中には段差や敷物、床に置いたままの荷物など、転倒を引き起こす要素があちこちにあります。けれども、「住み慣れたわが家」は外出時に比べて油断しやすい。家の中を歩く、床から立ち上がる、敷居をまたぐ、階段を上る・下りる、といった何気ない日常動作でも、うっかりつまずいたり滑ったりしてしまうのです。

なかでも危ないのが、「片足立ち」をしているタイミング。とくに階段の上り下り、衣服や靴の着脱時、浴室で湯船をまたぐ時は片足で立つ時間が長く、バランスを崩しやすいので気をつけましょう。

また、脚力が衰えると両足で立つ時間が長くなり、すり足やちょこちょこ歩きになりがちです。こうした歩行は前のめりの姿勢で視野が狭くなるうえ、つま先が上がらないので、つまずきやすくなります。

シニア世代の転倒は骨折や頭のケガによる脳障害をきたすケースもあり、要介護、寝たきりへと繋がりかねません。

転倒を防ぐには身体機能の低下を食い止める体づくりが不可欠ですが、一方で、家の中を転びにくい環境に整えることも重要です。その対策をお伝えしましょう。

家の各所に支えを用意

まずは、家の中のどこで転びやすいのかを知ることが第一歩です。主に、ぬれているところ（ぬ）、階段・段差（か）、片づけていないところ（づけ）。略して「ぬ・か・づけ」と覚えておきましょう。また、薄暗い場所もリスク大。段差や凹凸が見づらく、危険を察知することができません。

部屋別に見ると、家庭内事故が最も多く起きているのが居室です。65歳以上の場合、次に階段、台所、玄関と続きます。

このほか、一軒家の庭も要注意。土や砂利などの凹凸、ぬれているところが多く、足をとられやすい。中庭に下りる石段でつまずくケースも多発しています。庭に出る時はつっかけを履きがちですが、かかとが浮くので脱げやすく不安定。履き物にも注意が必要です。

また、庭でも室内でも起こるのが、脚立や椅子から転落する事故。天井の照明の電球を取り替える時など、手と顔を上げて作業をするため、バランスを崩しやすいのです。

次の記事では、家の危険スポット別の対策をまとめました。簡単なものばかりですので、暮らしに応じて取り入れてください。

生活動作も意識して

あわせて気を配っていただきたいのが生活動作です。歩行時は目線を前方に向け、つま先で床面を蹴ってかかとから着地します。階段を下りる際は、足裏全体を段に深く置き、体重を上からしっかり乗せるイメージでゆっくりと足を運びましょう。つま先が段から飛び出ていると滑りやすく、転落の危険が高まります。

なお、老後を考えてバリアフリーにするお宅も増えていますが、健康なうちから段差をなくしてスロープをつけるなど、備えすぎるのも考えもの。バリアフリーの施設で暮らす高齢者は、在宅高齢者よりも脚力が早く衰えるという調査結果も出ています。

ほどよくバリア（障害物）がある家は、体の機能を保つうえでむしろ効果的。「普段の暮らしが自然な訓練」になるのです。

もちろん、転倒予防のために手すりをつける、玄関や洗面所に椅子を置くといった適度な支えを家の各所につくる工夫は大事です。いざ必要になった時に支えがなくて転んでは意味がありませんから、状況に合わせて柔軟に取り入れましょう。

なにより、私はまだ大丈夫という思い込みは大ケガのもとです。「油断しない」「過信しない」を心に留めておいてください。

覚えておきたい！自宅に潜む危険スポットの合言葉

【ぬ】

ぬれているところ

浴室・脱衣所はもちろん、台所も水や油で床がぬれやすいため、スリッパで足を滑らせるケースが多い。雨の日はたたきや玄関前の階段、スロープで滑りやすいので注意

【か】

階段・段差

転落事故が最も多い場所は階段。とくに下りのリスクが高く、足を踏み外して下まで落ちてしまうことも。玄関の上がり框かまちのほか、敷居などの小さい段差でもつまずきやすい。

【づけ】

片づけていないところ

年齢を重ねると掃除や片づけが億劫になり、新聞やチラシ、衣類、段ボール箱などが床や廊下に置きっぱなしに。これらに足を滑らせたりつまずいたりして転倒を招く。

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