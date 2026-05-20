改良された250に寄せられてる声は？

2026年4月3日、トヨタは本格SUV「ランドクルーザー250」のガソリンモデルを一部改良し、同日より発売しました。

装備を見直した最新仕様として注目を集めるなか、発売から約1か月経ちますが販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

【動画】これがトヨタ「ランドクルーザー250」です！ 動画で見る！

ランドクルーザー250は、世界的な信頼を築いてきたランドクルーザーシリーズの中核を担うミドルサイズSUVで、2024年に「ランドクルーザー プラド」の後継として登場しました。

全長4925mm×全幅1980mm×全高1925mmという堂々としたサイズに加え、乗車定員は7名。

スクエアなボディと直線基調のフェンダーが組み合わさることで、ランクルらしい無骨さと堅牢さをしっかりと継承しています。

室内は大型センターディスプレイを中心に、視界の良さや操作性に配慮した機能的な空間が広がります。

上質素材を用いたタフなインテリアは長距離でも疲れにくく、運転席8ウェイ／助手席4ウェイのパワーシートによって、体格に合わせた快適なドライビングポジションを確保しやすくなっています。

パワートレインには2.7リッター直列４気筒ガソリンエンジンと2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンを設定。

6速ATと4WDを組み合わせたガソリンモデルの最高出力は163PSで、WLTCモード燃費は7.5km／Lとなっています。

安全面では、トヨタセーフティセンスを搭載し、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールなどの先進安全機能を備えています。

今回の改良では、安全装備と盗難防止機能の強化が大きなポイントとなりました。

高速道路での運転支援を行う「トヨタチームメイト（アドバンストドライブ）」をはじめとする先進安全機能が拡張され、とくにVXグレードではこれらが標準装備となっています。

さらに、スマートキー測距システムやエンジン始動ロック機能が追加され、盗難対策も一段と強化されました。

加えて、これまでグレードによって異なっていたパワーシートやシートポジションメモリーが標準化され、日常の使い勝手がより向上しています。

デザイン面でも選択肢が広がり、ニュートラルブラックとサンドの2色が新たにボディカラーとして追加されました。

さらに、丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプがメーカーオプションとして設定され、クラシックな雰囲気を求めるユーザーにも応えています。

改良型ランドクルーザー250 VXグレードの価格（税込）は577万9400円です。

なお、ディーゼル車は2026年12月以降の発売が予定されています。

※ ※ ※

改良型ランドクルーザー250の発売を受け、都内の販売店では問い合わせが相次いでいるようです。

都内販売店の担当者は、「検討されているお客様は本当に多いです。うちに入ってくるVXのガソリン車は3台なんですが、すでに問い合わせが何件も来ています」と話し、発売直後から関心が急速に高まっている状況を明かします。

納期についても「今ご案内できるのは7〜8月ごろで、夏のお届けになります」と説明しており、早めの検討を促すケースも見られます。

別の販売店でも同様で、「問い合わせは多数いただいています。うちは割り当て分がもう埋まりました」と語り、250シリーズへの注目度の高さを示しています。

装備の充実と選択肢の拡大が図られた改良型ランドクルーザー250は、今後も高い人気が続きそうです。