スタバ新作フラペは“バナナ×コーヒー” 甘さに香りに溺れる“大人のデザート”誕生
「スターバックス」は、5月27日（水）から、バナナ果肉の甘さと、コーヒーの香りが重なる「バナナ アフォガート フラペチーノ」を全国の店舗で発売する（一部店舗を除く）。
【写真】モバイルオーダーには「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場
■“とろける時間への逃避行”がテーマ
今回発売される「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案する企画の第2弾商品。
新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに、甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような一杯が完成した。
本商品は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ。
カップの底には、「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノが注がれ、そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和する。コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げた。
新生活や仕事の合間に現実から少し逃避しながらも、とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく溺れ、飲み終わる頃には自然と日常へ戻れるような余韻を楽しめる一杯だという。
ちなみに「もったいないバナナ」とは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナのこと。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として生かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届ける。
また、モバイルオーダー＆ペイでは、「バナナ アフォガート フラペチーノ」をよりコーヒーの味わいで楽しめるカスタマイズキャンペーンを、5月27日（水）から実施。期間中、モバイルオーダー＆ペイでは、エスプレッソショット追加（55円）をカスタマイズフリーで楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場する。
【写真】モバイルオーダーには「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場
■“とろける時間への逃避行”がテーマ
今回発売される「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案する企画の第2弾商品。
本商品は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ。
カップの底には、「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノが注がれ、そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和する。コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げた。
新生活や仕事の合間に現実から少し逃避しながらも、とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく溺れ、飲み終わる頃には自然と日常へ戻れるような余韻を楽しめる一杯だという。
ちなみに「もったいないバナナ」とは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナのこと。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として生かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届ける。
また、モバイルオーダー＆ペイでは、「バナナ アフォガート フラペチーノ」をよりコーヒーの味わいで楽しめるカスタマイズキャンペーンを、5月27日（水）から実施。期間中、モバイルオーダー＆ペイでは、エスプレッソショット追加（55円）をカスタマイズフリーで楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場する。