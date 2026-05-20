元メジャーリーガーで野球解説者・マック鈴木氏（５０）の妻でお笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（５０）が、３人の子どものおもちゃを”だんしゃり”した際に起きた感動のエピソードを明かした。

小原は１９日までに自身のアメーバオフィシャルブログを「玩具の断捨離をしました、感動しました、、、、」のタイトルで更新。絵文字を交えながら「先日 兄弟の玩具の断捨離をしました！」と報告し、「まあーーーー、てんやわんや！」「かなり、物も心も、整理されたのではと思います！」とつづった。

その中で、小原が長年処分できずにいたというのが、沖縄・美ら海水族館で購入した大きなサメのパズル。９歳の次男・誠八（せいはち）くんが欲しがり、「ホテルで遊ぶのにもちょうどいいか！ そして完成できたらホテルに寄付しようかな！と」と買ったものの、「まったく誰も歯がたたず、、、」「スーツケースの中でかなり幅をとりつつ持ち帰りました」と振り返った。

その後も、何度も家族や友人を巻き込みながら挑戦しても完成できず、「もう、捨てよう！これには、兄弟も納得！」と、捨てることにしたという。

しかし、処分する前に１１歳の長男・誠希千（せいきち）くんが「もう一度チャレンジしたい」と言い出し、「撮影が終わった後 誠希千と誠八で部屋にこもって１時間ほどかけて。。。。完成していました！！！」と感動した様子で伝えた。

完成後には兄弟で記念撮影。完成したパズルをバックに６歳の長女・こうめちゃんも参加して子どもたちが自撮りする様子をアップ。「かわいいなぁ、、、愛しいなぁ、、、」と小原。「めっちゃいい思い出写真になりました」とつづった。

その後、パズルを処分しようとすると、長男が次男に「１ピースずつ持っておこう！」と提案。兄弟で“思い出の１ピース”を残すことにしたという。

また、次男が「あーーー、めっちゃたのしかったーーー、、、せいきちが、めっちゃやさしくて、いっぱい教えてくれたねんーーー」と小原にぽつりと話したことも明かし、「兄弟の忘れられない思い出の、時間になったと思います 涙」としみじみ。最後は「パズルよ、思い出ありがとう！ さようなら！笑」とブログを締めくくった。

この投稿には、「泣けてきました」「素晴らしい！」「パズルを完成させた感動は、大きくなっても、心の片隅に、そうっと残るでしょうね」「兄弟に泣ける」「感動、３人可愛すぎ」「ほんとに素敵な兄弟」「ほのぼのして、目から汗滲（にじ）む」などの声が寄せられた。

小原は２０１４年５月にマック氏と結婚。１５年３月に長男、１６年１１月に次男、１９年８月に第３子の長女が誕生した。