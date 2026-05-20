◆米大リーグ マリナーズ―ホワイトソックス（１９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地のマリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場した。６回の第３打席まで２打数２三振を喫し、今季６８三振でア・リーグワーストタイとなった。

マ軍先発ミラーに対し初回１死の第１打席でカウント２―２からの高め直球に空振り三振。４回１死では四球。１点を追う６回２死二塁の同点機では、左腕フェレールが２番手で登板。シンカー３連投からのスライダーで空振り三振に倒れた。

前日まで６８三振でリーグ最多だったＺ・ネト内野手（エンゼルス）に並び、リーグワーストタイとなった。

村上は試合前、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）と対面し約４分半談笑した。試合前練習中に中堅付近でグラブを持って体を動かしていたイチロー氏を見つけると、村上はグラウンドに出て走って一直線で向かってあいさつを交わした。マリナーズの球団公式カメラマンなどがカメラを向ける中、２６歳差の２人は約４分半談笑。２６歳年上のレジェンドとの対面を終えた村上は笑顔でロッカーに戻っていった。

ホ軍公式Ｘは「マリナーズの友人たちの助けに感謝します」とマ軍の協力もあり面会が実現したとリプライに記していた。