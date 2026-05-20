巨人は１９日のヤクルト戦（いわき）に２―０で勝利。先発・戸郷が７回無失点の好投で待望の今季初勝利を挙げ、チームは２年ぶりの７連勝を飾った。

連勝が始まった１０日の中日戦（バンテリンＤ）は９―４だったが、次戦からの６連勝は６試合連続２点差以内の接戦。安定感抜群のリリーフ陣の奮闘が光る。

７連勝中の救援防御率は驚異の０・７６。のべ２８投手がリリーフ登板し、計２３回２／３で２失点とほぼ完璧な継投が続いている。

先週チームの全５試合に登板して３連投もしたマルティネスは、疲労を考慮して１試合だけの１９日のいわき遠征に参加せずＧ球場で残留調整。２１日のヤクルト戦（神宮）に向けてコンディションを整えた。

守護神不在だった１９日は、２点リードの８回を中川、田中瑛の防御率０点台コンビで小刻みに継投。９回は大勢が締めた。ベンチにはまだ高梨、船迫、赤星、田和、宮原、堀田が残っていたという層の厚さだ。

リリーフだけでなく７連勝中は先発防御率も２・１３と、先発投手の踏ん張りも光る。１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）は竹丸が６回無失点でリーグトップタイの５勝目を挙げた。

７連勝中のチーム防御率は１・６４と投手陣全体として良い風が吹いている。