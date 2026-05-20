バスケットボールＢリーグのレバンガ北海道は２０日、日本代表ＳＧ富永啓生と２０２８―２９年シーズンまで契約継続することを“発表”した。

入団会見時に契約年数を公表していたが、クラブは「昨年実施した入団会見時に４年契約の締結を発表させていただいておりますが、富永選手の新シーズンに向けたコメントとともに、改めまして２０２８―２９シーズンまでとなる契約継続をお知らせいたします」と改めて４年契約であることを明らかにした。

Ｂリーグ１年目の今季は、全６０試合に出場。日本人（帰化選手を除く）史上最速５３試合目でＢ１通算１０００得点を達成すると、日本人１シーズン最多タイとなる１１６８得点を挙げ、１試合平均１９・５得点をマーク。日本人“得点王”に輝き、負け越しが続いていたクラブをＣＳ争いに導いた。

２年目となる来季に向け、富永は「昨シーズンは目標としていたＣＳには届かなかったので、Ｂ．ＰＲＥＭＩＥＲ初年度となる新シーズンこそ、ファン・ブースターの皆さんと一緒に、日本一を争うＣＳの舞台へたどり着けるように、力を尽くしていきたいです。自身の持ち味である３ポイントや得点力、昨シーズン成長することができたパススキルからのチームを活かすアシストなどで、チームを勝利に導ける選手にこれまで以上になっていきたいですし、そうなれるように頑張っていきたいと思います。新シーズンも僕たちレバンガ北海道と一緒に、北海道を盛り上げていきましょう！」とコメントした。