地味ウマ決定版。酒徒さんイチ押し中華レシピ『きくらげのねぎ炒め』とろとろあんが最高

コリコリ食感のきくらげに、とろっと甘い焼きねぎ。中国料理研究家・酒徒さんイチ押しの『ねぎ炒め』は、地味な見た目なのに、驚くほど箸が止まらなくなる一皿です。

しっかり焼き色をつけたねぎとしょうゆの香ばしさが食欲をそそる。くたっとしたねぎと、コリコリのきくらげの対照的な食感にハマります。とろりとからむあんも絶品！

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『きくらげのねぎ炒め』のレシピ

材料（2〜3人分）

きくらげ（乾燥）……25〜30g

ねぎの白い部分……2〜3本分

菜種油……大さじ3

〈A〉

しょうゆ……大さじ1

紹興酒……大さじ1

砂糖……小さじ1

水……大さじ4

〈B〉

片栗粉……大さじ1

水……大さじ2

塩……適宜

作り方

（1）きくらげは砂糖小さじ1（分量外）を加えたたっぷりのぬるま湯に20分浸してもどし、石づきを切る。2分ゆでる。ねぎは長さ4〜5cmの斜め切りにする。〈A〉と〈B〉の材料は混ぜておく。

（2）フライパンに菜種油を熱し、中火でねぎをこんがりと炒める。きくらげを加えて強火でさっと炒める。〈A〉を加え、1分ほど水けをとばすように炒めて火を止める。

（3）塩で味をととのえたら〈B〉をもう一度混ぜて回し入れ、全体を混ぜてから強火にかける。とろみが出るまでしっかり炒める。

地味なのに、妙にうまい。そして気づけば何度も作ってしまうはず。酒徒さんいわく、「乾燥きくらげを常備するとQOL（生活の質）が向上する」のだとか。ぜひ試してみてください♪

（2024『オレンジページcooking』おうち中華より）