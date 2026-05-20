ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > サッカーU17アジア杯、中国が決勝進出 豪下し22年ぶり サッカーU17アジア杯、中国が決勝進出 豪下し22年ぶり サッカーU17アジア杯、中国が決勝進出 豪下し22年ぶり 2026年5月20日 12時28分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、試合前に記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） 【新華社ジッダ5月20日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-17（17歳以下）アジア・カップは19日、サウジアラビアのジッダで準決勝が行われ、中国がオーストラリアを2-0で下し、22年ぶりに決勝に進んだ。１９日、試合前に国歌を斉唱する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の謝晋（しゃ・しん、右端）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の帥惟浩（すい・いこう、左端）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の謝晋（しゃ・しん）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、試合を終え、記者会見で質問に応じる中国の帥惟浩（すい・いこう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、試合に臨む中国の鄺兆鐳（こう・ちょうらい、中央）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の謝晋（しゃ・しん）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、試合に臨む中国の帥惟浩（すい・いこう、左から２人目）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の謝晋（しゃ・しん）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、シュートを放ち、ゴールを決めた中国の帥惟浩（すい・いこう、中央）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲） リンクをコピーする みんなの感想は？