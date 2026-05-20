HYDE『JEKYLL』、「合算アルバム」で自身初の1位 ソロデビュー25周年【オリコンランキング】
ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎える・HYDEの最新アルバム『JEKYLL』が、20日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間1.3万PT（13,430PT）を記録。自身初の1位を獲得した。
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも自身初の1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、BTSの『ARIRANG』が週間1.2万PT（11,684PT）で9週連続TOP5入り。累積ポイントは87.5万PT（874,709PT）となった。
9位には、サカナクションが2013年3月にCDアルバムをリリースした『sakanaction』が、週間0.5万PT（5,015PT）で同作初の合算アルバムTOP10入りを記録。本作に収録されている「夜の踊り子」が、同日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得するなど、ストリーミングのポイントが大きくけん引。前週5月18日付の21位から急浮上した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも自身初の1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
9位には、サカナクションが2013年3月にCDアルバムをリリースした『sakanaction』が、週間0.5万PT（5,015PT）で同作初の合算アルバムTOP10入りを記録。本作に収録されている「夜の踊り子」が、同日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得するなど、ストリーミングのポイントが大きくけん引。前週5月18日付の21位から急浮上した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞