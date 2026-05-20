丸亀製麺、“緊急おせっかい”を発表 3日間限定で「並」から「大」を値段そのままに
うどん店・丸亀製麺は20日、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」として、27〜29日の3日間限定で、うどん「並」サイズを注文すると、希望者は無料で「大」サイズに麺を増量して提供すると発表した。
【写真】これも「大」が「並」と同じ値段!?すぐにでも食べたい丸亀製麺の『明太クリームうどん』
同店は「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題し、“おせっかい”な企画を実施。5月から各地で真夏日が記録され、「夏の早期化」が顕著となっている中、第1弾として、うどん全商品対象に、「並」サイズから「大」サイズへの麺増量を無料で提供する。
対象は全国の店舗で、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店ではキャンペーンを実施しない。神田小川町店は『讃岐うどん職人祭2026』開催のため、27日は未実施となる。
【写真】これも「大」が「並」と同じ値段!?すぐにでも食べたい丸亀製麺の『明太クリームうどん』
同店は「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題し、“おせっかい”な企画を実施。5月から各地で真夏日が記録され、「夏の早期化」が顕著となっている中、第1弾として、うどん全商品対象に、「並」サイズから「大」サイズへの麺増量を無料で提供する。
対象は全国の店舗で、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店ではキャンペーンを実施しない。神田小川町店は『讃岐うどん職人祭2026』開催のため、27日は未実施となる。