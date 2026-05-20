今回は、妻に家を追い出された夫が、隣人に忠告されたエピソードを紹介します。

結婚記念日に…

「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事がちゃんとできておらず、俺が文句を言うと、むすっとしてきます。

そんなある日、結婚記念日に妻と外食することになっていました。しかし家を出る直前になり、妻が掃除をしていなかったことが判明したんです。そこで思わず妻に『専業主婦なのに掃除もしてないのかよ』と言ったのですが、妻は激怒。『家を出て行ってよ！』と言って、俺を家から追い出しました。

しかも、家から追い出された瞬間を、隣人の女性に目撃されていたんです。隣人の女性には『このままじゃまずいですよ？』『離婚されないといいですね……』と忠告されたんですが、余計なお世話です」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 隣人の女性は、この男性の妻と仲良しだそうなので、いろいろ心配なのでしょうね。隣人の女性の悪い予感が、当たらないといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。