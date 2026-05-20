レバンガ北海道が富永啓生との契約継続を発表…今季は日本人最多平均19.5得点の活躍

レバンガ北海道は5月20日、富永啓生との契約継続を発表した。

現在25歳の富永は、188センチ85キロのシューティングガード。桜丘卒業後にアメリカへ渡り、レンジャー・カレッジ、ネブラスカ大学でプレーした。Gリーグのインディアナ・マッドアンツでプロキャリアを始め、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に4年契約で北海道へ加入。レギュラーシーズン全60試合に先発出場し、日本人トップ1試合平均19.5得点に同2.5リバウンド2.5アシスト1.0スティール35.6パーセントの3ポイントシュート成功率を記録した。また、日本代表としても活躍する。

富永、桜井良太ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「昨シーズンは目標としていたCSには届かなかったので、B.PREMIER初年度となる新シーズンこそ、ファン・ブースターの皆さんと一緒に、日本一を争うCSの舞台へたどり着けるように、力を尽くしていきたいです。自身の持ち味である3ポイントや得点力、昨シーズン成長することができたパススキルからのチームを活かすアシストなどで、チームを勝利に導ける選手にこれまで以上になっていきたいですし、そうなれるように頑張っていきたいと思います。新シーズンも僕たちレバンガ北海道と一緒に、北海道を盛り上げていきましょう！」（富永）

「今シーズン、チームに自信と希望をもたらしてくれた富永選手のプレーは、北海道のみならず、日本中にもバスケットボールの楽しさを改めて感じさせてくれたと感じています。はじめてのB.LEAGUEでの戦いの中で見つけた課題を克服していくことで、さらに進化する彼の活躍に今から期待しています。レバンガブースターの皆さん、2026-27シーズンもレバンガ北海道の富永啓生選手と一緒にぜひ戦っていきましょう」（桜井GM）

なお、北海道は20日時点でケビン・ジョーンズ、マックス・ヒサタケとの契約満了、ジャリル・オカフォーの退団、トーステン・ロイブルヘッドコーチ、内藤耀悠との契約継続、西村優真との契約締結を発表している。