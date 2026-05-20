★人気テーマ・ベスト１０

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３ 人工知能

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６ データセンター

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８ ドローン

９ 地方銀行

１０ ＪＰＸ日経４００



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「宇宙開発関連」が２位となっている。



米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースＸが今年６月１２日に米ナスダック市場に上場するとロイター通信が５月１５日に報じた。上場日は６月下旬の予定から１２日に前倒しされることになったという。資金調達額で過去最大の新規株式公開（ＩＰＯ）になると見込まれ、投資家からの熱視線を集めている。



国内では前営業日１９日の取引終了後、アストロスケールホールディングス<186A.T>とスカパーＪＳＡＴ<9412.T>が資本・業務提携を行うと発表。アストロＨＤの軌道上サービス技術とスカＪＳＡＴの豊富な運用経験を組み合わせ、宇宙経済を牽引するスケーラブルかつ商業的に成立するソリューションの実現を目指す。また、アクセルスペースホールディングス<402A.T>は２６年７月以降、次世代地球観測衛星「ＧＲＵＳ－３」（グルーススリー）７機を打ち上げる予定と１９日に開示。ニコン<7731.T>の望遠鏡を搭載し高頻度で広範囲に実施する地球観測のデータの活用を促進するとしており、日本においても民間企業の宇宙進出に向けた取り組みが大きく盛り上がっている。



ただ、２０日の東京市場で日経平均株価は下げ幅が一時１２００円を超えて６万円を割り込み、東証グロース市場２５０指数の下落率が一時４％を超えた。高バリュエーション銘柄に対する売り圧力が全体相場を押し下げる形となっており、グロース銘柄の多い宇宙開発関連銘柄も軒並み安となっている。アクセルＨＤは朝高後に値を消したほか、アストロＨＤやＳｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>、ｉｓｐａｃｅ<9348.T>、ＱＰＳホールディングス<464A.T>は大幅安となった。一方、アストロＨＤの第三者割当増資の割当先となったスカＪＳＡＴは売り一巡後、底堅い動きを見せている。



出所：MINKABU PRESS