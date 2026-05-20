マジックの前HCジャマール・モーズリーがペリカンズの新たな指揮官へ就任

5月19日（現地時間18日）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、次期ヘッドコーチ（HC）にジャマール・モーズリーが就任したと発表した。

今シーズンのペリカンズは、ウェスタン・カンファレンス11位の26勝56敗へ低迷し、2シーズン連続してプレーオフから遠ざかった。チームは序盤にウィリー・グリーンHCを解任し、アソシエイトHCのジェームズ・ボーレゴが暫定HCを務めてきたが、新たにモーズリーを招へいすることに。

47歳のモーズリーHCは、これまでデンバー・ナゲッツでアシスタントコーチ（AC）と選手育成コーチ、クリーブランド・キャバリアーズとダラス・マーベリックスでACを務めてきた。

2021－22から2025－26までの5シーズンはオーランド・マジックで指揮を執り、レギュラーシーズン410試合で189勝221敗（勝率46.1パーセント）、プレーオフには3年連続で進出して計19試合で7勝12敗（勝率36.8パーセント）を記録。

タフなディフェンスを敷くチームを形成し、「NBAプレーオフ2026」では第8シードながら第1シードのデトロイト・ピストンズを3勝1敗へ追い込んだ。だが、主力の一角フランツ・ワグナーがケガのため離脱したこともあり、第5戦から3連敗へ陥り、3勝4敗で敗退となって解任されていた。

今シーズンのペリカンズは、オフェンシブ・レーティング113.3でリーグ20位、ディフェンシブ・レーティング117.6が同23位。ザイオン・ウィリアムソンやデジャンテ・マレー、トレイ・マーフィー3世、サディーク・ベイ、ハーバート・ジョーンズ、ジョーダン・プール、ジェレマイア・フィアーズ、デリック・クイーン、イブ・ミッシといった選手たちが来シーズンも契約下に入っている。

モーズリー新HCの下、ペリカンズが来シーズン以降に飛躍することができるのか。マジックをプレーオフチームへ押し上げた指揮官の手腕に注目したい。