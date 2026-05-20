2026年5月20日（水） MLB ロッキーズ vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.5.20
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 0 - 10 [レンジャーズ]
MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。
ロッキーズの先発投手はサムエル・ペラルタ、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。
1回表、5番 エセケル・デュラン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 0-2 TEX
2回表、3番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-3 TEX、5番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-4 TEX、6番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-5 TEX
4回表、3番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでレンジャーズ得点 COL 0-7 TEX
5回表、2番 ジャスティン・フォスキュー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 COL 0-8 TEX
7回表、1番 ジョク・ピダーソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-9 TEX
8回表、5番 エセケル・デュラン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 0-10 TEX
試合は0対10でレンジャーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はロッキーズのサムエル・ペラルタで、ここまで0勝1敗0S。
ここまでロッキーズは19勝30敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは23勝25敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 14:06:48 更新