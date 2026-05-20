開催：2026.5.20

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 0 - 10 [レンジャーズ]

MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はサムエル・ペラルタ、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。

1回表、5番 エセケル・デュラン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 0-2 TEX

2回表、3番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-3 TEX、5番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-4 TEX、6番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-5 TEX

4回表、3番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでレンジャーズ得点 COL 0-7 TEX

5回表、2番 ジャスティン・フォスキュー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 COL 0-8 TEX

7回表、1番 ジョク・ピダーソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 0-9 TEX

8回表、5番 エセケル・デュラン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 0-10 TEX

試合は0対10でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はロッキーズのサムエル・ペラルタで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでロッキーズは19勝30敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは23勝25敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:48 更新