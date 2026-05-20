うま塩味で食べ飽きないおいしさ！「キャベツととり肉の塩とろみ炒め」【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
この時季のキャベツは、みずみずしい甘さが特徴。炒めものにすると、加熱によってさらにキャベツ本来の甘みが引き立ちます。かさが減り、摂取量を増やしやすいのも魅力です。ということで今回は、うまみのある塩味で飽きずにもりもり食べられる、キャベツの炒めものレシピを紹介します！
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
Instagram@hitotsutsu
■キャベツととり肉の塩とろみ炒め
サラダ感覚で食べられる軽やかな食感が新鮮！
＜材料・2人分＞＊1人分327kcal／塩分2.5g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜ざく切りにし、軸は木べらで押し潰す＞
・とりもも肉・・・ 1枚（約250g）＜8〜10等分に切る＞
■A
└赤パプリカ ・・・1/2個＜細長い乱切りにする＞
└にんにくの粗みじん切り ・・・1/2片分
└しょうがの粗みじん切り ・・・1/2かけ分
■B＜混ぜる＞
└とりガラスープの素、塩 ・・・各小さじ1/2
└片栗粉 ・・・小さじ1
└水 ・・・1/2カップ
塩 こしょう 片栗粉 ごま油 酒
＜作り方＞
1．とり肉は塩ひとつまみ、こしょう少々をふり、片栗粉小さじ1をまぶす。
2．フライパンにごま油小さじ2を強めの中火で熱し、1を皮目を下にして並べ、両面を約1分30秒ずつ焼く。
3．キャベツを加えてさっと炒め、酒大さじ1、水大さじ2をふり、ふたをして中火で約1分蒸し焼きにする。
4．ふたを取り、ざっと上下を返してAを加え、油がまわるまで炒める。Bを加え、軽くとろみがつくまで炒める。
＊ ＊ ＊
キャベツの軸は葉よりも厚くて固いため、そのままだと火が通りにくいものです。押して厚みをつぶすことで、炒めたときに均一に火が入り、味もなじみやすくなりますよ。
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々