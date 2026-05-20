【NBA試合速報】2026年5月20日（水） ニューヨーク・ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ
ニューヨーク・ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ
日付：2026年5月20日（水）
開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）
最終スコア：ニューヨーク・ニックス 115 - 104 クリーブランド・キャバリアーズ
NBAのニューヨーク・ニックス対クリーブランド・キャバリアーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。
第1クォーターはニューヨーク・ニックスがリードし23-16で終了する。
第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し46-48で終了する。
第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び69-83で終了する。
第4クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び101-101で終了する。
オーバータイム1回目はニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び115-104で終了する。
試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 12:15:07 更新