ニューヨーク・ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年5月20日（水）

開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）

最終スコア：ニューヨーク・ニックス 115 - 104 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのニューヨーク・ニックス対クリーブランド・キャバリアーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。

第1クォーターはニューヨーク・ニックスがリードし23-16で終了する。

第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し46-48で終了する。

第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び69-83で終了する。

第4クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び101-101で終了する。

オーバータイム1回目はニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び115-104で終了する。

試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 12:15:07 更新