きょうは天気が下り坂で、午後は雨が降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方 夕方～あすは広く雨 最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/20 昼）

正午前の名古屋市内は、少しずつ雲が広がってきています。この時間の気温は28.9℃で、汗ばむ暑さになっています。

きょうの午後は、次第に雨が降り出すでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜、高山で30℃、津や尾鷲で26℃と、真夏日になる所がある見込みです。夜にかけて湿度が上がり、空気がムシムシとするでしょう。



【雨の予想】

午後は雨雲が広がり、夕方以降は雨が降りやすくなるでしょう。お出かけの際は雨具を忘れずにお持ちください。あす木曜日も各地で雨が続き、激しい雨が降る所もありそうです。

この先の天気は？

【週間予報】

日曜日にかけては、曇りや雨とすっきりしない天気が続くでしょう。湿度が高く、蒸し暑くなる所が多い予想です。



来週月曜日は晴れて気温が高くなるでしょう。名古屋や岐阜などでは最高気温が30℃以上の真夏日になる見込みです。



引き続き、熱中症にはご注意ください。