超特急、週間音楽ランキングで2冠 「ガチ夢中！」合算シングル1位【オリコンランキング】
9人組グループ・超特急の最新シングル「ガチ夢中！」が、20日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、2024年11月18日付での「AwA AwA」以来、自身通算2作目の1位を獲得した。
【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ
週間ポイントは47.6万PT（476,042PT）で、昨年9月に発売の「NINE LIVES」（2025年10月6日付、309,610PT）を上回る自己最高。通算2作目の週間ポイント30万PT超えとなった。
本作は、5月25日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録している。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
5位には、同日付「週間ストリーミングランキング」で初の1位を獲得した、サカナクションの「夜の踊り子」がランクイン。ストリーミング再生数のポイントがけん引したほか、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも3位にランクインしており、本作初の「週間合算シングルランキング」TOP10入りにして、最高位の5位となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ
週間ポイントは47.6万PT（476,042PT）で、昨年9月に発売の「NINE LIVES」（2025年10月6日付、309,610PT）を上回る自己最高。通算2作目の週間ポイント30万PT超えとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
5位には、同日付「週間ストリーミングランキング」で初の1位を獲得した、サカナクションの「夜の踊り子」がランクイン。ストリーミング再生数のポイントがけん引したほか、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも3位にランクインしており、本作初の「週間合算シングルランキング」TOP10入りにして、最高位の5位となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞